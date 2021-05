Media: Milan zakontraktował nowego bramkarza. Fatalne wieści dla Wojciecha Szczęsnego

AC Milan po siedmiu latach wrócił do Ligi Mistrzów. Ekipa z Mediolanu stanęła na wysokości zadania i w ostatnim meczu pokonała Atalantę 2:0 i zajęła drugie miejsce w Serie A. Teraz Milan może skupić się na wzmocnieniach na nowy sezon. Jak poinformował włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Milan pozyskał nowego bramkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Kapitalna interwencja Szczęsnego! Ale po chwili był bez szans [ELEVEN SPORTS]

Nowym piłkarzem Milanu zostanie 25-letni Mike Maignan. Wcześniej Francuz grał w ekipie nowego mistrza Francji, Lille OSC. Według Fabrizio Romano Milan ma zapłacić za piłkarza około 13 milionów euro. 2 miliony euro mają być też zawarte w bonusach. Kontrakt będzie obowiązywał do 2026 roku. Przed bramkarzem jeszcze testy medyczne, które powinny być już formalnością.

Twierdza Opalenica. Krychowiak gwiazdą filmu, pojawią się nawet Golcowie

Milan będzie miał nowego bramkarza. To złe wieści dla Szczęsnego

Transfer Mike'a Maignana może uruchomić domino. Pozyskanie podstawowego bramkarza mistrza Francji, który zapracował na wyjazd na Euro 2020 oznacza, że z Milanem najprawdopodobniej pożegna się Gianluigi Donnarumma. Według włoskich mediów golkiper Milanu od dawna jest na liście życzeń Juventusu. Teraz nadarza się świetna okazja, bo młodemu bramkarzowi w czerwcu kończy się umowa z Milanem. Klub nie dogadał się z zawodnikiem i jego agentem, Mino Raiolą, co do przedłużenia umowy. Co prawda Donnarumma ma również ofertę z Barcelony, ale wiele wskazuje na to, że wybierze jednak Juventus. W tym sezonie bramkarz Milanu zagrał w 37 meczach i zanotował 14 czystych kont.

Pozyskanie młodego Włocha to złe wieści dla Wojciecha Szczęsnego, któremu może być ciężko wywalczyć miejsce w składzie. Włoscy dziennikarze już od kilku tygodni spekulują, że Polak może po czterech latach opuścić Juventus.

Jest plan budowy kolejnej skoczni w Polsce. Obiekt ma kosztować 350 tysięcy