Intrygujący wpis Cristiano Ronaldo. "Dotarłem do celu"

Miniony sezon Serie A nie był zbyt udany dla Juventusu. Zespół sięgnął "jedynie" po krajowy puchar i superpuchar. W lidze włoskiej został zdetronizowany przez Inter Mediolan. To pierwszy raz od 2011 roku, kiedy Juventus nie wygrał ligi. Z kolei w Lidze Mistrzów odpadł już na etapie 1/8 finału w rywalizacji z FC Porto.

Jeszcze w trakcie sezonu włoskie media spekulowały co do przyszłości Cristiano Ronaldo. Portugalczyk miał być rozczarowany tym, jak potoczyły się jego losy we Włoszech i jego agent miał szukać dla niego nowego klubu. Na przeszkodzie stanęła jednak bardzo wysoka pensja Cristiano. Niektóre kluby miały nie być zainteresowane pozyskaniem gwiazdora, pozostałe miały inne priorytety transferowe.

Długi wpis Cristiano Ronaldo na Instagramie. Podsumował sezon

Spekulacje mogą trochę ucichnąć po tym, jak Juventus ostatecznie (choć trochę szczęśliwie), wywalczył awans do Ligi Mistrzów, co według włoskich dziennikarzy było jednym z czynników tego, czy Ronaldo zostanie w zespole pomimo rozczarowującego sezonu. Portugalczyk na swoim Instagramie podsumował zeszłoroczne rozgrywki. Zapewnił, że mimo wszystko jest zadowolony ze swoich osiągnięć.

- Życie i kariera każdego czołowego piłkarza to wzloty i upadki. Rok po roku mierzymy się z fantastycznymi drużynami z niezwykłymi piłkarzami i ambitnymi celami, więc zawsze musimy dawać z siebie wszystko, aby utrzymać się na poziomie doskonałości – zaczął swój wpis piłkarz.

- W tym roku nie mogliśmy wygrać Serie A, gratulacje dla Interu za zasłużony tytuł. Muszę jednak docenić wszystko, co osiągnęliśmy w tym sezonie w Juventusie, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Superpuchar Włoch, Puchar Włoch i trofeum dla króla strzelców Serie A napawają mnie radością, głównie ze względu na trudność, jaką niosą ze sobą w kraju, w którym nic nie jest łatwe do wygrania – przyznał Portugalczyk.

W dalszej części wpisu oznajmił, że we Włoszech osiągnął już wiele. Zdobył wszystkie możliwe trofea w kraju, został wybrany najlepszym graczem Serie A, został też królem strzelców.

- Dzięki tym osiągnięciom dotarłem do celu, który wyznaczyłem sobie od pierwszego dnia przyjazdu do Włoch: zdobyć mistrzostwo, puchar i superpuchar, a także zostać najlepszym graczem i strzelcem w tym wspaniałym, piłkarskim kraju, pełnym wspaniałych graczy, gigantycznych klubów i własnej kulturze piłkarskiej – napisał Ronaldo.

- Powiedziałem już, że ja nie gonię za rekordami, to rekordy mnie ścigają. Dla tych, którzy nie rozumieją, co przez to rozumiem, sprawa jest bardzo prosta: piłka nożna to gra drużynowa, ale to dzięki indywidualnym zwycięstwom pomagamy naszym drużynom osiągnąć ich cele. Zawsze szuka się więcej i więcej na boisku, pracuje się coraz więcej poza nim, a rekordy w końcu się pojawiają, a tytuły drużynowe stają się nieuniknione. Niektóre są naturalną konsekwencją drugiego – czytamy we wpisie na Instagramie.

Na koniec Ronaldo podkreślił swoje dokonania, które wyglądają imponująco. Wydaje się, że jedyne, czego mu brakuje, to wygranie Ligi Mistrzów z Juventusem. Do tej pory udawało mu się to z Manchesterem United i Realem Madryt.

- Jestem więc bardzo dumny z tego faktu, który w ostatnich dniach został szeroko powtórzony: mistrz Anglii, Hiszpanii i Włoch, zdobywca pucharu Anglii, Hiszpanii i Włoch, zdobywca Superpucharu Anglii, Hiszpanii i Włoch, najlepszy gracz w Anglii, Hiszpanii i we Włoszech, najlepszy strzelec w Anglii, Hiszpanii i we Włoszech, ponad 100 bramek dla klubu z Anglii, Hiszpanii i Włoch. Nic nie może się równać z poczuciem, że zostawiłem swój ślad w krajach, w których grałem i że dałem radość fanom klubów, które reprezentowałem. To jest to, nad czym pracuję, to mnie porusza i to jest to, za czym zawsze będę gonić aż do ostatniego dnia – zapowiedział Cristiano Ronaldo.

W tym sezonie Cristiano Ronaldo w 33 meczach Serie A zdobył 29 bramek i zanotował dwie asysty. We wszystkich rozgrywkach zagrał 44 razy i zdobył 36 bramek, zaliczył też cztery ostatnie podania.