Tiziano Crudeli show! Włoch oszalał ze szczęścia na wizji [WIDEO]

AC Milan awansował po siedmiu latach przerwy do Ligi Mistrzów. Zespół Stefano Piolego w 38. serii gier pokonał na wyjeździe Atalantę Bergamo 2:0 po dwóch golach Francka Kessiego z rzutów karnych.

Pierwsza połowa była bardzo spokojna z obu stron, brakowało ciekawych sytuacji. Taki stan utrzymywał się do 41. minuty, kiedy sfaulowany zdaniem sędziego w polu karnym Atalanty został Theo Hernandez. Szkoleniowiec gospodarzy, Gian Piero Gasperini, krzyczał do sędziów, że to jest żart, ale ci byli śmiertelnie poważni. Do piłki podszedł Frank Kessie i niezwykle precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w bramce dając swojej drużynie jakże ważne prowadzenie. W drugiej połowie do roboty wzięli się gospodarze. Najbliżej wyrównania był Zapata, który z obrębu "szesnastki" uderzył mocno w kierunku dalszego słupka, po czym piłka o milimetry minęła słupek bramki Milanu. W 68. minucie Leao za to trafił w słupek w sytuacji sam na sam. Atalanta do końca meczu walczyła o remis, ale Milan wytrzymał i na dodatek wygrał 2:0, bo w samej końcówce meczu otrzymało drugi rzut karny, który na bramkę zamienił Kessie.

Znany włoski dziennikarz Tiziano Crudeli po tym jak dowiedział się o awansie Milanu do Ligi Mistrzów, dał prawdziwy show w programie Diretta Stadio w telewizji 7 Gold. 77-latek w bardzo ekspresyjny sposób cieszył się z sukcesu zespołu z Mediolanu. Zaczął biegać po całym studiu, krzycząc "finito", co po włosku oznacza koniec.

Tiziano Crudeli jest dziennikarzem i komentatorem sportowy, który od wielu lat zajmuje się piłką nożną. Emocjonalny sposób komentowania wydarzeń boiskowych sprawił, że Crudeli zyskał we Włoszech status celebryty.

AC Milan zrewanżował się tym samym Atalancie za najwyższą porażkę od 21 lat - 0:5 w Bergamo w grudniu 2019 roku. 23 maja piłkarze Piolego nie musieli spoglądać na inne wyniki i byli zależni tylko od siebie. Dzięki zwycięstwu 2:0 zakończyli sezon na drugim miejscu w tabeli z inną drużyną z Mediolanu - Interem, który przerwał dziewięcioletnią hegemonię Juventusu i sięgnął po mistrzostwo Serie A. Trzecie miejsce zajęła Atalanta Bergamo, a czwarte Juventus. Natomiast Napoli na ostatniej prostej wypadło z Top 4 i w przyszłym sezonie zagra w Lidze Europy.