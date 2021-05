Juventus i Milan w Lidze Mistrzów! Dramat drużyny Zielińskiego! Wypuścili szansę z rąk!

Walka o mistrzostwo została rozstrzygnięta już kilka kolejek temu, ale trwała walka o awans do Ligi Mistrzów. Nóż na gardle miał dotychczasowy dominator Serie A – Juventus. Przed ostatnią kolejką ustępujący mistrz Włoch zajmował dopiero piąte miejsce i miał punkt straty do Milanu i Napoli. W ostatnim meczu sezonu Juventus grał na wyjeździe z Bologną, Milan z Atalantą, a Napoli podejmowało Hellas Weronę.

Juventus zrobił swoje i rozbił Bolognę

Juventus wyszedł na mecz z Bologną z Cristiano Ronaldo na ławce rezerwowych. Nie było to podyktowane kontuzją – taką decyzję podjął Andrea Pirlo. Mimo tego gra Juventusu nie ucierpiała. Ustępujący mistrzowie nie trzymali swoich kibiców w niepewności i od razu wzięli się do roboty. Już w szóstej minucie objęli prowadzenie. Z prawej strony pola karnego piłkę dostał Kulusevski i posłał znakomite podanie do środka do Rabiota. Ten podcinką trafił w poprzeczkę, ale piłkę do bramki dobił Federico Chiesa. W 30. minucie Paulo Dybala zakręcił obrońcą w polu karnym i wyszedł sam na sam ze Skorupskim. Argentyńczyk podciął piłkę nad bramkarzem, a tę z metra do pustej bramki skierował Morata. Juventus nie miał zamiaru zostawiać czegokolwiek przypadkowi i 45. minucie zdobył trzecią bramkę, wykańczając cudowną, koronkową akcję gości. W drugiej połowie walec Juventusu jechał dalej. W 48. minucie Alvaro Morata mimo asysty obrońcy oddał strzał po długim słupku. Skorupski miał piłkę na ręku, ale ta jednak odbiła się tak, że wpadła do siatki. Co ciekawe, asystę przy tym golu zaliczył Wojciech Szczęsny. Bologna zdołała odpowiedzieć w 86. minucie. Orsolini zdobył gola honorowego. Ostatecznie Juventus zwyciężył 4:1 i nasłuchiwał wieści z Bergamo i Neapolu.

Wielki powrót Milanu. Wracają do Ligi Mistrzów po siedmiu latach!

Juventus zrobił swoje, ale musiał liczyć na potknięcie rywali. W szczególności miał nadzieję na stratę punktów Milanu, który grał wyjazdowy mecz z wiceliderem, Atalantą, która była już pewna gry w Lidze Mistrzów. Pierwsza połowa była bardzo spokojna z obu stron, brakowało ciekawych sytuacji. Taki stan utrzymywał się do 41. minuty, kiedy sfaulowany zdaniem sędziego w polu karnym Atalanty został Theo Hernandez. Szkoleniowiec gospodarzy, Gian Piero Gasperini, krzyczał do sędziów, że to jest żart, ale ci byli śmiertelnie poważni. Do piłki podszedł Frank Kessie i niezwykle precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w bramce dając swojej drużynie jakże ważne prowadzenie. W drugiej połowie do roboty wzięli się gospodarze. Najbliżej wyrównania był Zapata, który z obrębu "szesnastki" uderzył mocno w kierunku dalszego słupka, po czym piłka o milimetry minęła słupek bramki Milanu. W 68. minucie Leao za to trafił w słupek w sytuacji sam na sam. Atalanta do końca meczu walczyła o remis, ale Milan wytrzymał i na dodatek wygrał 2:0, bo w samej końcówce meczu otrzymało drugi rzut karny, który na bramkę zamienił Kessie.

Dramat Napoli. Zieliński poza Ligą Mistrzów.

Ostatnią nadzieją dla Juventusu było więc potknięcie Napoli, które grało domowy mecz z Hellasem Werona. Piotr Zieliński i spółka rozegrali fatalną pierwszą połowę, w której nie zagrozili bramce gości. Kamień z serca spadł fanom w 60. minucie. Amir Rrahmani wbił piłkę do bramki po tym jak futbolówka spadła mu pod nogi po rzucie rożnym. Ale dziewięć minut później wspomniany kamień wrócił na swoje miejsce po golu Davide Faraoniego. I taki wynik ostatecznie utrzymał się do końca spotkania. Napoli miało wszystko w swoich rękach, ale zawiodło, mimo że miało chyba najłatwiejsze zadanie. Piotr Zieliński i jego koledzy zagrają w Lidze Europy.

Wyniki niedzielnych meczów 38. kolejki Serie A:

Inter 5:1 Udinese

Atalanta 0:1 AC Milan

Bologna 1:4 Juventus

Napoli 1:1 Hellas

Sassuolo 2:0 Lazio

Spezia 2:2 AS Roma

Torino 1:1 Benevento

