Sensacja! Cristiano Ronaldo na ławce, gdy Juventus gra mecz ostatniej szansy w walce o LM!

Juventus przed meczem z Bologną po rozegraniu 37 dotychczasowych spotkań sezonu Serie A jest na piątym miejscu, które gwarantowałoby drużynie z Turynu jedynie grę w Lidze Europy. Wyjazdowym spotkaniem 38. kolejki zespół Andrei Pirlo może sobie zapewnić awans do Ligi Mistrzów, ale już przed meczem włoski szkoleniowiec podjął ciekawą decyzję, która może mieć spory wpływ na to, co wydarzy się w Bologni!

Ronaldo na ławce rezerwowych! Odważna decyzja Andrei Pirlo!

Pirlo nie wystawił w podstawowej jedenastce Juventusu Cristiano Ronaldo. Portugalczyk znalazł się tylko na ławce rezerwowych, a w jego miejsce na boisku od pierwszej minuty pojawi się Alvaro Morata.

Wyjściowy skład Juventusu:

Wojciech Szczęsny - Juan Cuadrado, Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt, Alex Sandro - Adrien Rabiot, Danilo, Federico Chiesa, Dejan Kulusevski - Paulo Dybala, Alvaro Morata

W składach obu drużyn znalazło się także dwóch Polaków. W bramce Juventusu zagra Wojciech Szczęsny, a jako bramkarz Bologni Łukasz Skorupski.

Wyjściowy skład Bologni:

Łukasz Skorupski - Lorenzo De Silvestri, Adama Soumaoro, Takehiro Tomiyasu, Mattias Svanberg - Jerdy Schouten, Gary Medel, Emmanuel Vignato, Andreas Skov Olsen - Rodrigo Palacio, Musa Barrow

Do awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów Juventusowi potrzeba zajęcia co najmniej czwartego miejsca w tabeli Serie A. Obecnie jest piąty z dorobkiem 75 punktów, stratą jednego do Milanu i Napoli, a także trzech do Atalanty. Początek wszystkich spotkań pozostających do rozegrania w 38. kolejce - wcześniej o 15:00 Inter pokonał Udinese 5:1 - o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.