Paweł Dawidowicz odrzucił propozycję transferu. Przyszłość obrońcy już znana

Hellas Verona jest spokojna o swoją przyszłość w Serie A. Wiele wskazuje na to, że drużyna prowadzona przez Ivana Juricia zakończy zmagania na dziesiątym miejscu w tabeli. Hellas może spaść o jedną pozycję, jeżeli Bologna w najbliższą niedzielę pokona Juventus. Zespół z Werony w ostatniej kolejce zmierzy się z Napoli, które walczy o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów.

Znana przyszłość Pawła Dawidowicza. Obrońca złoży podpis pod nowym, czteroletnim kontraktem

W ostatnich dniach włoskie media, na czele z portalami L’Arena i Corriere Granata informowały, że Torino jest zainteresowane pozyskaniem Pawła Dawidowicza. Klub ze stolicy Piemontu widział w reprezentancie Polski potencjalnego następcę Nicolasa N’Koulou lub Bremera. Kameruńczyk prawdopodobnie nie przedłuży wygasającego z końcem czerwca kontraktu, natomiast Brazylijczyk cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym.

Mateusz Borek poinformował za pośrednictwem Twittera, że Paweł Dawidowicz finalnie przedłuży kontrakt z Hellasem Verona. Dziennikarz zdradził także, że kilka miesięcy temu klub odrzucił ofertę z Anglii. - Włoskie media informują o możliwości transferu za 2,5 miliona euro Pawła Dawidowicza do Torino. To się nie wydarzy. Verona odrzuciła kilka miesięcy temu ofertę z Anglii za 9 milionów. Dawidowicz na dniach podpisze nową umowę z Veroną do 2025 roku. Polak dostanie dużą podwyżkę – napisał Borek.

Paweł Dawidowicz zagrał w 31 spotkaniach w barwach Hellasu Verona we wszystkich rozgrywkach. Reprezentant Polski spędził na murawie niemal 2000 minut. Obecna umowa wiąże Dawidowicza z klubem ze Stadio Marcantonio Bentegodi do końca czerwca przyszłego roku.