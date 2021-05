Donnarumma może przejść do giganta! Zastąpiłby wielką gwiazdę zespołu

Według informacji dziennikarza Santi Gimeneza słynny agent - Mino Raiola zaproponował Donnarummę prezesom Barcelony. Przesądzone już jest, że jeśli AC Milan nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów (w ostatniej kolejce musi wygrać na wyjeździe z Atalantą), to wówczas Włoch odejdzie z Mediolanu za darmo. W razie jednak przepustki Mediolańczyków do Champions League, wtedy jest szansa, że jeden z najzdolniejszych bramkarzy świata przedłuży wygasającą 30 czerwca tego roku umowę.

Donnarumma za Ter Stegena?

Transfer 22-letniego bramkarza do Barcelony sprawiłby zapewne, że z Camp Nou mógłby się pożegnać numer jeden od już siedmiu lat - Marc-Andre Ter Stegen. Niemiec zawsze był chwalony za swoją postawę między słupkami, ale w ostatnich tygodniach spisywał się słabo. Nie pomógł drużynie w zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii.

Według informacji dziennika "AS" w momencie pozyskania Donnarummy i wpłynięcia do Barcelony korzystnej oferty za reprezentanta Niemiec, to wówczas zostałby sprzedany. Tym bardziej, że klubowi zależy na zdobyciu pieniędzy, bo zmaga się z niemałymi problemami finansowymi, które utrudniają przeprowadzenie drugiej z rzędu letniej rewolucji.

29-letni Ter Stegen obecnie wyceniany jest na 75 milionów euro. W tym sezonie zagrał w 42 spotkaniach. Wpuścił 50 bramek, a czternaście razy miał czyste konto. Obecnie Niemiec przeszedł operację kolana w Malmo i nie będzie mógł zagrać na mistrzostwach Europy. Do gry powróci za ponad trzy miesiące.