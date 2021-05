Natychmiastowa reakcja na zainteresowanie Piotrem Zielińskim! Napoli wyceniło Polaka

Piotrem Zielińskim w tym sezonie są zachwyceni nie tylko kibice Napoli, ale też eksperci we Włoszech. Polak jest uznawany za filar zespołu prowadzonego przez Gennaro Gattuso. - To piłkarz z innej kategorii. Jest na poziomie Manchesteru City albo Realu Madryt – mówił były zawodnik tego zespołu, Benito Carbone. - Czasami wydaje mi się, że on sam nie jest świadomy tego, że jest tak dobrym graczem. Moim zdaniem mówimy o piłkarzu z innej planety – wtórował mu Salvatore Bagni.

Zobacz wideo Piotr Zieliński strzelił gola, ale został uznany za samobój [ELEVEN SPORTS]

Media: Aurelio De Laurentiis nie zamierza rozpatrywać ofert za Piotra Zielińskiego. Zaporowa cena

Jak podaje "La Gazzetta dello Sport", pozycja Piotra Zielińskiego w Napoli ewoluowała na tyle, że jest teraz uznawany za piłkarza nietykalnego. W kontrakcie pomocnika znajduje się klauzula wykupu w wysokości 100 milionów euro, natomiast klub wycenia go na 60 milionów euro. Mediolańska gazeta dodaje, że prezes Aurelio De Laurentiis nie ma zamiaru rozpatrywać nadchodzących ofert za Zielińskiego.

Piotr Zieliński jest uważany za fundament Napoli w przyszłym sezonie i to właśnie wokół polskiego pomocnika zespół ma być budowany. Według neapolitańskiego radia Kiss Kiss o Polaka pytały już takie kluby, jak Liverpool, Manchester City oraz FC Barcelona. Pomocnik przyszedł do Napoli w sierpniu 2016 roku z Udinese za 16 milionów euro. Jego umowa z obecnym pracodawcą jest ważna do 30 czerwca 2024 roku.

Piotr Zieliński rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Pomocnik zdobył 10 bramek i zanotował 13 asyst we wszystkich rozgrywkach. Zieliński w Napoli występuje na pozycji numer 10 w formacji 1-4-2-3-1 i to właśnie po przesunięciu go wyżej wystrzelił z formą. Polski pomocnik walnie przyczynił się do tego, że zespół z Neapolu jest blisko awansu do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Napoli zajmuje czwarte miejsce z 75 punktami przed ostatnim meczem z Veroną.