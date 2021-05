Gwiazda Manchesteru United zachwycona Zielińskim! "Jest lepiej wyszkolony technicznie"

Bruno Fernandes jest zawodnikiem Manchesteru United od stycznia 2020 roku, kiedy to przeniósł się ze Sportingu Lizbona. Od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i w tym sezonie jest najlepszym zawodnikiem w swojej drużynie. W obecnych rozgrywkach wsytąpił w zespole prowadzonym przez Ole Gunnara Solskjaera w 57 spotkaniach, w których zdobył 28 bramek i zaliczył 17 asyst.

Bruno Fernandes ma nadal kontakt z Zielińskim. "Chciałbym z nim jeszcze zagrać"

Bruno Fernandes w latach 2013-2017 był zawodnikiem Udinese Calcio, gdzie spotkał się z Piotrem Zielińskim. Portugalczyk był w środę gościem programu "Jej Wysokość Premier League" w Canal + Sport, gdzie nie szczędził pochwał reprezentantowi Polski.

- Szczerze? Mogę powiedzieć, że Zieliński jest lepiej wyszkolony technicznie niż ja. Mieliśmy dobrą rywalizację. W przeszłości faktycznie Zieliński był trochę nieśmiały. Był wtedy młody podobnie jak ja - powiedział piłkarz Manchesteru United. - Jednak pochodziliśmy z różnych krajów, gdzie panuje inna mentalność. Miałem z Piotrkiem naprawdę dobre relacje. To świetny facet, bardzo go lubię. To jedna z osób, którą poznałem we Włoszech, z którą cały czas jestem w kontakcie - dodał.

Fernandes zdradził także, że rozmawiał nawet z Zielińskim całkiem niedawno - Rozmawiałem z nim kilka miesięcy temu i powiedziałem mu, że chciałbym z nim jeszcze zagrać. Więc kto wie, jaka czeka nas przyszłość? Moim zdaniem to naprawdę topowy piłkarz - zakończył Portugalczyk.

Piotr Zieliński rozgrywa obecnie zdecydowanie najlepszy sezon w swojej karierze. Pomocnik zagrał do tej pory w 46 spotkaniach w barwach Napoli, w których zdobył 10 bramek i zaliczył 13 asyst. W poniedziałek otrzymał także od selekcjonera Paulo Sousy powołanie do reprezentacji Polski na Euro 2020.