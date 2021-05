Andrea Pirlo na skraju zwolnienia z Juventusu. Tylko jeden sposób na uratowanie pracy

Juventus w środowym finale Pucharu Włoch pokonał 2:1 Atalantę Bergamo i zdobył swoje jedyne trofeum w tym sezonie. Bramki dla Turyńczyków strzelili Dejan Kulusevski i Federico Chiesa, a dla drużyny Gian Piero Gasperiniego trafił Rusłan Malinowski. Pomimo zwycięstwa w tych rozgrywkach Juventus nie może uznać tego sezonu za udany. Podopieczni Andrei Pirlo po raz pierwszy od 9 lat nie zdobędą mistrzostwa Włoch i skompromitowali się w Lidze Mistrzów, odpadając już w 1/8 finału z FC Porto. W dodatku nadal nie są pewni awansu do przyszłorocznej edycji tych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Juventus wygrywa z Interem! Grad goli w Turynie [ELEVEN SPORTS]

Juventus i PSG wygrywają puchary! Majecki bez szans. Liverpool o krok od LM

W poniedziałek decyzja w sprawie Pirlo. Kluczowy będzie awans do Ligi Mistrzów

Słabe wyniki ustępujących mistrzów Włoch sprawiły, że włoskie media prześcigają się w spekulacjach na temat przyszłości Juventusu. Zapowiadane są ogromne zmiany w zespole, których główną ofiarą ma zostać trener Andrea Pirlo. Według doniesień dziennika "Tuttosport" decyzja co do przyszłości włoskiego szkoleniowca zapadnie w poniedziałek. Warunkiem jego pozostania w klubie jest awans do Ligi Mistrzów, który nie zależy już tylko od drużyny z Turynu.

W tej chwili turyńczycy zajmują 5. miejsce w tabeli i na kolejkę przed końcem rozgrywek tracą jeden punkt do trzeciego Milanu i czwartego Napoli. Jeżeli te drużyny wygrają w weekend swoje spotkania, to podopieczni Pirlo stracą szanse na awans bez względu na wynik swojego spotkania. Media we Włoszech mają już także swoich kandydatów do zastąpienia 42-letniego trenera. Wśród nich wymieniani są tacy szkoleniowcy jak Massimiliano Allegri czy Zinedine Zidane.

Jeżeli Juventus chce marzyć o awansie do Ligi Mistrzów to w ostatniej kolejce Serie A w niedzielę 23 maja musi pokonać na wyjeździe Bolognę i liczyć na potknięcie rywali. AC Milan zmierzy się wtedy na wyjeździe z Atalantą, a Napoli na własnym stadionie podejmie Hellas Verona.

Ojciec piłkarza wpadł w szał. Pojawił się z metalowym prętem w ośrodku Romy