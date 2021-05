Juventus i PSG wygrywają puchary! Majekci bez szans. Liverpool o krok od LM

W środę rozegrano finały Pucharu Włoch i Pucharu Francji. We Włoszech krajowy puchar przypadł Juventusowi, który w decydującym spotkaniu pokonał Atalantę Bergamo 2:1. We Francji Paris Saint-Germain okazało się lepsze od AS Monaco z Radosławem Majeckim w bramce, zwyciężając 2:0.

