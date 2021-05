Ojciec piłkarza wpadł w szał. Pojawił się z metalowym prętem w ośrodku Romy

Jak informuje dziennik "Il Messaggero", ojciec piłkarza Genoi pojawił się na terenie ośrodka stołecznego klubu z metalowym prętem w ręku. Mężczyzna miał na sobie bluzę z herbem innego włoskiego klubu Sassuolo. Dopiero później okazało się, że jest to ojciec Gianluki Scamakki, czyli piłkarza wypożyczonego z tego klubu do Genoi.

Ojciec zawodnika Genoi aresztowany

Dziennik przekazał, że mężczyzna wszedł na teren centrum sportowego i udał się na parking, gdzie zniszczył szyby w kilku samochodach. Jeden z uszkodzonych pojazdów był własnością dyrektora sportowego klubu Tiago Pinto.

Mężczyzna miał następnie udać się na jedno z boisk treningowych, gdzie trenowała młodzieżowa drużyna AS Romy. Po kilku minutach na miejscu pojawiła się policja, która go zatrzymała i przewiozła do aresztu. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Służby prowadzą dochodzenie, aby ustalić, z jakiego powodu zniszczył samochody. W przeszłości jego syn występował w młodzieżowych zespołach AS Romy.

Udany sezon Scamakki

Gianluca Scamacca rozpoczynał piłkarską karierę w młodzieżowych zespołach Lazio, AS Romy i PSV Eindhoven, a następnie przeniósł się do Sassuolo, skąd był wypożyczany do Cremonese, PEC Zwolle, Ascoli i Genoi.

W obecnym sezonie 22-letni napastnik rozegrał 29 meczów w Serie A i Pucharze Włoch, w których strzelił 12 bramek i zanotował dwie asysty. Po 37. ligowych kolejkach Genoa z dorobkiem 39 punktów zajmuje 14. miejsce w tabeli i jest już pewna utrzymania. W ostatniej serii gier zespół prowadzony przez Davide Ballardiniego zmierzy się u siebie z Cagliari.