Kamil Glik spadł z klubem z Serie A. Karol Linetty zostaje

Zawodnicy Benevento musieli liczyć na cud, by utrzymać się w Serie A w tym sezonie. We wtorek musieli liczyć na porażkę Torino na wyjeździe z Lazio i wygrać w ostatniej kolejce na wyjeździe właśnie z Torino. Wówczas nie spadliby do Serie B, bo mieliby tyle samo punktów, ale lepszy bilans bezpośrednich spotkań z Torino.

Szczęśliwy remis Torino

Niestety dla nich, już pierwsza część planu nie została spełniona. Piłkarze Torino niespodziewanie zremisowali bowiem bezbramkowo na wyjeździe z Lazio. Goście mieli sporo szczęścia, bo w 84. minucie jeden z najskuteczniejszych zawodników Serie A - Ciro Immobile z rzutu karnego trafił w słupek. W doliczonym czasie gry w słupek strzelił Manuel Lazzari. Swoją szansę mieli też zawodnicy Torino, bo w 71. minucie Antonio Sanabria też strzelił w obramowanie bramki. Karol Linetty spędził cały mecz na ławce rezerwowych gości.

Przypomnijmy, że w ostatniej kolejce Kamil Glik mógł dać swojej drużynie zwycięstwo! Polak w 95. minucie nie zdołał jednak pokonać bramkarza rywali, a jego Benevento zremisowało 1:1 z Crotone.