Pod dom Ronaldo podjechała ciężarówka, a kibice Juve wstrzymali oddech. Kierunek Niemcy

Cristiano Ronaldo nie może zaliczyć tego sezonu do udanych, pomimo świetnych statystyk indywidualnych. Portugalczyk rozegrał w barwach Juventusu 43 mecze, w których zdobył 36 bramek i zaliczył cztery asysty. Jego zespół jednak zawodzi - po raz pierwszy od dziewięciu lat Juventus nie zdobędzie mistrzostwa Włoch, a w Lidze Mistrzów odpadł już w 1/8 finału z FC Porto. W przyszłym sezonie turyńczycy mogą w ogóle nie zagrać w tych rozgrywkach, bo na kolejkę przed końcem sezonu zajmują piąte miejsce ze stratą punktu do miejsca premiowanego awansem do LM.

REKLAMA

Zobacz wideo Juventus wygrywa z Interem! Grad goli w Turynie [ELEVEN SPORTS]

"LGdS": Drągowski coraz bliżej transferu. Polak może zagrać w Lidze Mistrzów

Cristiano Ronaldo wyprowadza się z Turynu? Ciężarówka zabrała jego luksusowe samochody

Słaba postawa Juventusu spowodowała lawinę plotek na temat przyszłości drużyny. Większość uwagi we Włoszech skupiona jest przede wszystkim na Cristiano Ronaldo. Media prześcigają się w doniesieniach na temat odejścia piłkarza z klubu. 36-latek łączony jest z kilkoma klubami, m.in. ze Sportingiem Lizbona, na co namawiać ma go mama Dolores Aveiro.

W poniedziałek domysły wznieciło nagranie sprzed domu Cristiano Ronaldo w Turynie, które zostało opublikowane na profilu Per Sempre Calcio. Widać na nim, jak pod domem piłkarza stoi wielka ciężarówka, do której pakowane są jego luksusowe samochody.

Nagranie wzbudziło niepokój kibiców Juventusu, którzy zaczęli się oswajać z myślą, że piłkarz odchodzi z klubu. Okazuje się, że powód przenosin luksusowych samochodów może być inny. Z informacji "Corriere dello Sport" wynika, że samochody zostały przetransportowane do Niemiec, gdzie mają przejść przegląd.

Dramat Milanu! Nie wykorzystał wielkiej okazji na powrót do Ligi Mistrzów