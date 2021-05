Dramat Milanu! Nie wykorzystał wielkiej okazji na powrót do Ligi Mistrzów

Sytuacja przed tym meczem dla Milanu była przejrzysta. Wystarczyło wygrać, by po siedmiu latach przerwy, znów awansować do Ligi Mistrzów - co prawda Juventus mógłby zrównać się punktami z Milanem, ale to Mediolańczycy mają lepszy bilans bezpośrednich spotkań. W dodatku Milan grał z Cagliari, z którym wygrał ostatnie piętnaście spotkań u siebie. Ostatni raz rywale zdobyli w Mediolanie punkt w 1999 roku!

Męki Milanu

Milan w niedzielny wieczór nie grał jednak tak znakomicie, jak w poprzednich, wygranych meczach Serie A z Juventusem 3:0 i Torino 7:0. W pierwszej połowie gra zupełnie się nie układała. Po zmianie stron zespół Stefano Pioliego prezentował się nieco lepiej. To jednak goście byli bliżej objęcia prowadzenia. W 65. minucie Gianluigi Donnarumma znakomicie obronił strzał głową urugwajskiego obrońcy Diego Godina. Chwilę później Hakan Calhanoglu uderzył kąśliwie z boku pola karnego w krótki róg, ale bramkarz Alessio Cragno dobrze obronił.

Milan po tym remisie ma 76 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Tyle samo punktów ma czwarte Napoli, a punkt mniej ma piąty Juventus. W ostatniej kolejce Milan zagra na wyjeździe z Atalantą, która jest wiceliderem i ma 78 punktów. Napoli podejmie Veronę, a Juventus zagra na wyjeździe z Bologną.

Pewny awans do LM mają już Inter (mistrz) oraz Atalanta. Milan, by awansować do LM musi pokonać na wyjeździe Atalantę, chyba że wpadkę zaliczy Juventus albo Napoli.

