Piotr Zieliński strzelił gola... a potem mu go zabrano [WIDEO]

W ostatnich tygodniach Piotr Zieliński jest w spektakularnej formie. Pomocnik reprezentacji Polski jest liderem Napoli, które pewnie kroczy po awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. W niedzielne południe zespół ze stolicy Kampanii ograł na wyjeździe Fiorentinę (2:0), znacząco zbliżył się do występów w Champions League.

Gol Zielińskiego zamieniony na samobója [WIDEO]

Zieliński w 67. minucie oddał mocny strzał z dystansu i zdobył bramkę. Napoli przeprowadziło kontratak. Z prawego skrzydła piłkę przerzucono do Lorenzo Insigne, ten odegrał do Polaka, a pomocnik znakomitym strzałem lewą nogą nie dał szans Pietro Terracciano, który w bramce Fiorentiny zastępował Bartłomieja Drągowskiego. Nasz bramkarz, co ciekawe, został wyrzucony z ławki rezerwowych po tym, jak ostro krytykował decyzję arbitra, który podyktował jedenastkę dla Napoli.

Po strzale Piotra Zielińskiego, piłka odbiła się jednak jeszcze od obrońcy Fiorentiny, Lorenzo Venutiego i wpadła do bramki. Ostatecznie uznano, że nie było to trafienie Zielińskiego, ale bramka samobójcza.

Piotr Zieliński mógł wyrównać rekord Zbigniewa Bońka

Zieliński rozgrywa najlepszy sezon w karierze. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach ma już dziesięć goli i dwanaście asyst. Gdyby jego bramka została zaliczona, to 26-latek zrównałby się na historycznej liczbie strzelców ze Zbigniewem Bońkiem, obecnym prezesem PZPN. Boniek ma bowiem 31 trafień we włoskiej ekstraklasie. Przed Zielińskim pozostaje już tylko Arkadiusz Milik, który ma 39 goli.

Zieliński grał z Fiorentiną do 75. minuty. Zaprezentował się nieźle. Strzelił gola, miał 77 proc. skuteczność podań (17 z 22), wygrał trzy z siedmiu pojedynków z rywalami i dwukrotnie był faulowany, piętnastokrotnie tracąc piłkę. Dla "Zielka" mógł to być trzeci z rzędu mecz w Serie A z golem. W starciach ze Spezią (4:1) i Udinese (5:1) popisywał się też asystami.

Napoli o krok od awansu do Ligi Mistrzów

Wygrana Napoli znacząco przybliżyła Napoli do gry w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Ekipa Gennaro Gattuso ponownie wyprzedziła Juventus i wskoczyła do czołowej czwórki Serie A. Na kolejkę przed końcem zespół z Kampanii ma punkt przewagi nad turyńczykami. Jeżeli w ostatniej serii gier ogra niegrający już o nic Hellas (zajmuje 10. pozycję), to zapewni sobie występy w najbardziej elitarnych rozgrywkach w Europie.