Zaskakująca reakcja Cristiano Ronaldo na zmianę. Tego w jego karierze jeszcze nie było

Juventus w 37. kolejce Serie A odniósł prestiżowe zwycięstwo "na pocieszenie". Ustępujący mistrz pokonał nowego mistrza Włoch – Inter Mediolan. Spotkanie było niezwykle emocjonujące, a o jego wyniku przesądził gol Juana Cuadrado z rzutu karnego w 87. minucie. Kolumbijczyk podszedł do "jedenastki", bo na boisku nie było już Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w pierwszej połowie również miał szansę na gola z rzutu karnego, ale go nie wykorzystał (choć chwilę później dobił swój strzał).

REKLAMA

Zobacz wideo Juventus - Inter 3:2. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Na bramkę Ronaldo odpowiedział Romelu Lukaku, ale do Juventus schodził na przerwę prowadząc, bo golu Cuadrado. Sytuacja gospodarzy skomplikowała się w 55. minucie, bo drugą żółtą kartkę obejrzał Bentancur i Juventus musiał radzić sobie w dziesiątkę. Kwadrans później trener Andrea Pirlo dokonał zaskakującej zmiany – z boiska zszedł Cristiano Ronaldo. W jego miejsce pojawił się Morata.

Niezwykłe w polskiej piłce zachowanie Wisły Płock. Inne kluby mogą brać przykład

Pirlo o zachowaniu Cristiano: "Był szczęśliwy"

Cristiano znany jest ze swojej ambicji i z tego, że chce grać w każdym meczu od początku do końca. Włoscy dziennikarze z uwagą przypatrywali się reakcji Portugalczyka na zmianę. Po meczu szkoleniowiec Juventusu stwierdził, że Ronaldo wręcz ucieszył się z tego, że zszedł. "Cristiano pewnie pierwszy raz w życiu był zadowolony, że zszedł. Było nas dziesięciu i musiałby zaliczać tylko puste przebiegi do końca meczu. Podał mi rękę. W szatni też był szczęśliwy" – powiedział Andrea Pirlo.

Wygrana nad Interem była ważna nie tylko z prestiżowego punktu widzenia. Juventus musi do końca walczyć o udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Ustępujący mistrz Włoch zajmuje czwarte miejsce, ostatnie premiowane awansem do Ligi Mistrzów. Ma tyle samo punktów co trzeci AC Milan i dwa punkty więcej niż piąte Napoli (ale oba zespoły rozegrały jeden mecz mniej).