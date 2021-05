Nie będzie wielkiego powrotu Cristiano Ronaldo. Mendes kategorycznie zaprzecza

W ostatnich dniach zagraniczne media informowały, że Cristiano Ronaldo może odejść z Juventusu i wrócić do Sportingu, w którym rozpoczynał swoją karierę piłkarską. Według doniesień Portugalczyk miał zrezygnować z pensji, którą obecnie otrzymuje w Juventusie, żeby móc zmienić klub w najbliższym oknie transferowym.

Plotki podsyciła później matka piłkarza, Dolores Aveiro, która świętowała w Lizbonie zdobyty tytuł wraz z kibicami Sportingu. Telewizja TVI24 poprosiła kobietę o wyrażenie swojej opinii na temat mistrzostwa. Dolores Aveiro powiedziała, że zamierza namówić swojego syna na powrót do Sportingu. – Jutro jadę do Włoch, aby porozmawiać z Cristiano. W przyszłym sezonie zagra w Alvalade, przekonam go – powiedziała.

Jorge Mendes dementuje informacje związane z powrotem Cristiano Ronaldo do Sportingu

Wątpliwości dotyczące przyszłości Ronaldo postanowił rozwiać jego agent, Jorge Mendes na łamach portugalskiego dziennika "Record", który wcześniej donosił, że gwiazda Juventusu wróci do Sportingu. – Cristiano Ronaldo jest dumny z mistrzostwa zdobytego przez Sporting, co publicznie zademonstrował. Ale w tej chwili jego plany zawodowe nie są związane z Portugalią – powiedział Mendes.

Cristiano Ronaldo ma już niemal pewną koronę króla strzelców Serie A. Dwie kolejki przed zakończeniem sezonu ma 28 bramek, sześć więcej od Romelu Lukaku (Inter Mediolan) oraz Luisa Muriela (Atalanta). Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki 36-latek w 42 spotkaniach dla Juventusu trafił do siatki aż 35 razy. Obecny kontrakt CR7 z ekipą Andrei Pirlo ważny jest do 30 czerwca 2022 roku.

Juventus wciąż walczy o udział w Lidze Mistrzów. Zajmuje piąte miejsce i ma punkt straty do Napoli oraz trzy do Milanu oraz Atalanty. W sobotę (godz. 18.) zespół Andrei Pirlo podejmie pewnego już mistrza Włoch - Inter Mediolan.