Cristiano Ronaldo poprawił sobie humor po nieudanym sezonie. Wyjątkowe auto za 1,6 mln euro!

Pomimo bardzo dobrych statystyk Cristiano Ronaldo nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Portugalczyk rozegrał do tej pory 42 spotkania w barwach Juventusu, w których strzelił 35 bramek i zaliczył cztery asysty. Cała drużyna jednak zawodzi, a spora część krytyki za niepowodzenia spada na głowę 36-latka. Z tego powodu media coraz częściej spekulują na temat jego przyszłości. Nawet mama napastnika Dolores Aveiro ma zamiar namówić syna do przenosin do Sportingu Lizbona.

REKLAMA

Zobacz wideo Serie A. Sassuolo - Juventus 1:3. Buffon obronił rzut karny! [ELEVEN SPORTS]

Bokserski pojedynek na treningu Interu? Dalszy ciąg nerwowej sytuacji z ostatniego meczu

Cristiano Ronaldo powiększył swoją kolekcję samochodów. Nowy nabytek za 1,6 miliona euro

W poniedziałek Cristiano Ronaldo udał się do siedziby Ferrari w Maranello. W trakcie wizyty Portugalczyk zwiedził w towarzystwie prezydenta Juventusu Andrei Agnelliego i prezesa Ferrari Johna Elkanna linię produkcyjną samochodów tej marki. Spotkał się także z kierowcami teamu F1 Scuderia Ferrari - Charlesem Leclerckiem i Carlosem Sainzem. - Dziś otworzyliśmy drzwi Maranello dla specjalnego gościa. To było naprawdę wyjątkowe doświadczenie dla Cristiano Ronaldo - napisał profil Ferrari na Facebooku umieszczając zdjęcia z wizyty piłkarza.

Okazuje się jednak, że Ronaldo nie udał się do Maranello tylko w celu zwiedzenia fabryki. Jak informuje kilka włoskich źródeł, w tym "Tuttosport" Portugalczyk kupił wyjątkowy model Ferrari Monza SP2 za 1,6 miliona euro, czyli ponad 7,2 miliona złotych. Samochód ten wzorowany jest na historycznym modelu Ferrari Monza, produkowanym w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. O jego ekskluzywności świadczy przede wszystkim fakt, że wyprodukowano go tylko w 499 egzemplarzach. Jego posiadaczami są już między innymi napastnik Milanu Zlatan Ibrahimović, kierowcy Formuły 1 - Max Verstappen i Sebastian Vettel czy znany szef kuchni Gordon Ramsay.

Tym samym piłkarz Juventusu powiększył swoją okazałą kolekcję luksusowych samochodów. W jego garażu znajdują się już takie modele jak: Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, McLaren Senna, Ferrari F12 TDF czy Mercedes Classe G Brabus. Kolekcja ta jeszcze przed zakupem nowego Ferrari wyceniana była na ponad 7,5 miliona euro.

Media: Piłkarze Juventusu mają dość Cristiano Ronaldo. Stracił rolę lidera