Jose Mourinho dostanie 70 mln euro na transfery. Ma już cel numer jeden

Niespełna dwa tygodnie po zwolnieniu Jose Mourinho z Tottenhamu Hotspur, AS Roma przekazała sensacyjne wieści. Portugalczyk zawiązał się z włoskim klubem trzyletnim kontraktem, a zespół poprowadzi od początku sezonu 2021/2022. Do tego czasu Mourinho ma czas na analizę plusów i zalet Romy oraz zaplanowanie potrzebnych transferów.

AS Roma potrzebuje bramkarza. Jose Mourinho obserwuje zawodnika Atalanty Bergamo

Według "Corriere dello Sport" priorytetem AS Romy na przyszły sezon ma być bramkarza. Głównym celem Jose Mourinho na tej pozycji ma być zawodnik Atalanty Bergamo Pierluigi Gollini. Włoch rozegrał w tym sezonie Serie A 22 spotkania, w których dziewięciokrotnie zachował czyste konto. Aktualny kontrakt 26-latka obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Kolejnymi bramkarzami wymienianymi przez zagraniczne media są Yann Sommer z Borussii Moenchengladbach oraz Rui Patricio z Wolverhampton. Jednak wadami obu zawodników ma być ich wiek. Szwajcar ma obecnie 32 lata, a Portugalczyk - 33 lata. W związku z czym kupno Golliniego byłoby najbardziej korzystne pod względem długości kontraktu.

Sommer rozegrał w tym sezonie 29 meczów Bundesligi, w których zachował siedem czystych kont. Patricio z kolei zagrał we wszystkich kolejkach Premier League, wpuścił 47 goli i nie został pokonany w 10 spotkaniach. Obecnie w bramce AS Romy najwięcej meczów rozegrał Pau Lopez. Hiszpan w 34 spotkaniach zachował dziewięć czystych kont. Drugi pod tym względem Antonio Mirante (15 meczów we wszystkich rozgrywkach) ma na koncie pięć spotkań bez straconej bramki.

Jose Mourinho jeszcze w AS Romie nie przepracował nawet dnia, a już został upamiętniony w Rzymie. Kilka dni temu media obiegł mural z podobizną Portugalczyka, który został namalowany na jednym z budynków w stolicy Włoch. - Rzymianie oszaleli z radości. O-sza-le-li! - przyznał z kolei w rozmowie ze Sport.pl Filippo Biafora, dziennikarz "Il Tempo" zajmujący się Romą.