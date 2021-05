Moja przyszłość jest jasna - Gianluigi Buffon odchodzi z Juventusu. Co dalej?

Siedem meczów w Serie A, cztery w Pucharze Włoch i jeden w Lidze Mistrzów - tak prezentuje się bilans Gianluigiego Buffona w sezonie 2020/21. W sześciu meczach legenda Juventusu nie wpuściła ani jednego gola. Do końca sezonu zostały trzy kolejki i będą to ostatnie szanse na oficjalne pożegnanie się z klubem. - Moja przyszłość jest jasna i zdefiniowana. To piękne i bardzo długie doświadczenie z Juventusem dobiega końca - powiedział Buffon.

Minęło 20 lat od debiutu Gianluigiego Buffona w pierwszym składzie Juventusu. Bramkarz trafił do klubu w lipcu 2001 roku z Parmy, a już w sierpniu zagrał w pierwszym meczu Serie A z Venezią FC (wygrana 4:0). W Juventusie występował nieprzerwanie do 2018 roku. Wtedy przeszedł do Paris Saint-Germain, ale tylko na jeden sezon. W 2019 roku ponownie pojawił się we włoskim klubie. Wydaje się jednak, że tym razem taka historia się nie powtórzy.

- Czuję, że dałem wszystko Juventusowi. Dotarliśmy do końca pewnego cyklu. Być może przestanę grać lub znajdę motywację do kontynuowania kariery, albo zdobędę inne doświadczenia życiowe. Wezmę wszystko pod uwagę - dodał 43-latek. W trakcie swojej kariery Buffon 10-krotnie sięgnął z Juventusem po tytuł mistrza Włoch, cztery razy triumfował w Pucharze Włoch i sześć w Superpucharze. W 2017 roku został wybrany najlepszym piłkarzem we Włoszech.

Kto zastąpi Gianluigiego Buffona? W bramce Juventusu wciąż pozostaje Wojciech Szczęsny, którego Włosi kupili przed poprzednim odejściem 43-latka. Choć w ostatnich tygodniach wielokrotnie wspominano o możliwym transferze Polaka, "La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że w utrzymaniu pozycji może mu pomóc ostatnia przegrana Juventusu z Milanem 0:3. Potencjalnym następcą Szczęsnego miał być bramkarz mediolańczyków Gianluigi Donnarumma, który ma przedłużyć kontrakt ze swoim klubem.