Tak, to o Polaku. "Jest na poziomie Manchesteru City albo Realu Madryt"

Piotr Zieliński rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Ma duży wpływ na grę ofensywną Napoli walczącego o miejsce w Top 4 w lidze, a poza tym Polak może pochwalić się niezłymi liczbami. W ostatni weekend pomocnik pobił swój rekord bramkowy, zdobywając 7. gola w Serie A, w meczu ze Spezią. Oprócz tego reprezentant Polski ma na koncie aż dziewięć asyst w rozgrywkach ligowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest rekord! Piotr Zieliński szaleje w Serie A [ELEVEN SPORTS]

"Kiedy skończy się mecz, zabiję cię". Bestialski atak. Sąd właśnie wydał wyrok

Były napastnik Napoli zachwyca się Piotrem Zielińskim. "To piłkarz z innej kategorii"

Wysoka forma Zielińskiego sprawia, że Włosi coraz częściej zwracają na niego uwagę i podkreślają, jak wiele znaczy dla swojego zespołu. Do grona zwolenników Polaka dołączył Benito Carbone, były napastnik Napoli, a obecnie asystent Gianniego De Biasiego, który jest selekcjonerem reprezentacji Azerbejdżanu.

- To piłkarz z innej kategorii. Jest na poziomie Manchesteru City albo Realu Madryt. Moim zdaniem Gattuso potrafi w odpowiedni sposób znajdować słuszne rozwiązania, biorąc pod uwagę potencjał ofensywny zespołu - powiedział w Carbone w wywiadzie dla "Napoli Magazine".

- Jakiego trenera Napoli wyobrażam sobie w przyszłości? Gattuso wciąż na to zasługuje. Zwycięstwo Napoli ze Spezią było ważnym krokiem w kierunku kwalifikacji do Ligi Mistrzów, więc nie ma sensu go zmieniać. Zobaczmy, jak Lazio, Juventus i Milan będą spisywać się w końcowej fazie sezonu. Nie podam żadnych szans procentowych na zakończenie sezonu przez Napoli w Top 4 [4. miejsce i 1 punkt przewagi nad piątym Juventusem - przyp. red.], ale aktualnie szanse na to są bardzo duże" - zakończył Carbone.

Oficjalnie: Andres Iniesta podpisał kontrakt do 2023 roku

Zieliński ma ważny kontrakt z Napoli do 30 czerwca 2024 roku. Portal transfermarkt.de wycenia go na 46 mln euro. Polak występuje na włoskich boiskach już od 10 lat, kiedy został piłkarzem młodzieżowej drużyny Udinese, przechodząc z Zagłębia Lubin.

Zieliński w ostatnim czasie rozpoczął starania o uzyskanie włoskiego obywatelstwa. Według doniesień dziennika "Corriere del Mezzogiorno" pod koniec lutego na uniwersytecie w Neapolu reprezentant Polski zdał egzamin z włoskiego, uzyskując "bardzo dobry" wynik na poziomie B2, czyli średnio-zaawansowanym. - Procedury dotyczące uzyskania obywatelstwa włoskiego i podwójnego paszportu są w toku" - napisał dziennik "CdM". Włoscy dziennikarze przekazali jednocześnie, że Zieliński może uzyskać odpowiedni dokument jeszcze w 2021 roku.