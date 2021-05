Juventus zostanie za karę wyrzucony z Serie A? "Zasady są takie same dla wszystkich"

Juventus, Real Madryt i FC Barcelona to trzy europejskie kluby, założyciele Superligi, które jeszcze formalnie nie zdecydowały się na opuszczenie tego projektu. Gabriele Gravina, prezes włoskiej federacji otwarcie mówi, że jeśli Juventus tego nie zrobi, to zostanie wykluczony z Serie A.

"Byłby to wstyd dla wszystkich fanów"

- Jeśli na początku rejestracji drużyn na przyszły sezon Juventus nadal będzie częścią SuperLigi, to zostanie wykluczony z Serie A. Byłby to wstyd dla wszystkich fanów, ale są zasady i są one takie same dla wszystkich - mówi Gabriele Gravina.

Przypomnijmy, że UEFA chce kar dla Juventusu, Barcelony i Realu Madryt. Grozi im do dwóch lat wykluczenia z europejskich pucharów.

W odpowiedzi na to kluby te wydały oświadczenie, w którym odnieśli się do gróźb. Nazywają je "niemożliwymi do tolerowania i zaakceptowania". Ponownie wzywają do dyskusji o proponowanych przez nie rozwiązaniach.

Juventus w Serie A jest w bardzo trudnej sytuacji i gdyby sezon kończył się dziś, nie zagrałby w Lidze Mistrzów. Trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek, zajmuje bowiem dopiero piąte miejsce i ma punkt straty do Napoli i po trzy do AC Milan i Atalanty. W niedzielę drużyna Andrei Pirlo przegrała w arcyważnym pojedynku u siebie z AC Milan aż 0:3 (0:1).