Drużyna trzech Polaków awansowała do Serie A! Powrót po 22 latach!

US Salernitana po 22 latach wraca do Serie A! Zespół, w którym występowali Paweł Jaroszyński, Tomasz Kupisz i Patryk Dziczek, zapewnił sobie bezpośredni awans dzięki zwycięstwu w ostatniej kolejce nad Pescarą (3:0). Wcześniej do Serie A awansowało Empoli z innym Polakiem - Szymonem Żurkowskim.

Screen - Facebook / Salernitana Calcio