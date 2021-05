Jest decyzja ws. Szczęsnego i meczu z Milanem! "Cieszymy się"

Mecz Juventusu z Milanem (niedziela, 20:45) będzie bezpośrednim starciem o miejsce w pierwszej czwórce Serie A. Oba zespołu mają bowiem po 69 punktów i zajmują miejsca czwarte i piąte. Stawka jest ogromna - awans do Ligi Mistrzów i wielkie korzyści finansowe z tego płynące.

Na konferencji prasowej przed tym spotkaniem jednym z tematów była pozycja bramkarza w Juventusie. Włoskie media od dłuższego czasu spekulują, że w Turynie nie są zadowoleni z postawy Wojciecha Szczęsnego i chcą na zasadzie wolnego transferu sprowadzić Gianluigiego Donnarummę, aktualnego golkipera Milanu, któremu z końcem sezonu wygasa kontrakt z klubem z San Siro.

Andrea Pirlo w rozmowie z mediami stanął w obronie Polaka. - To, że krążą plotki o innym bramkarzu, sprawia, że niektórzy sądzą, że nasz ma problemy. Każdy popełnia błędy, a Szczęsny jest spokojny i skoncentrowany, cieszymy się z tego, co nam daje - powiedział włoski trener, który dodał, że Wojciech Szczęsny rozpocznie niedzielny mecz w podstawowym składzie.

Donnarumma jednym z najlepszych

Pirlo nie ukrywa jednak, że również bardzo ceni sobie postawę Donnarummy, ale zaznacza, że pozostaje on piłkarzem klubu z Mediolanu. - Donnarumma to nie moja sprawa, jest zawodnikiem Milanu. Uważam go jednak za wzorowego profesjonalistę i jednego z pięciu najlepszych bramkarzy na świecie. Gratuluję mu jego postawy - mówił były zawodnik obu klubów.

Mecz Juventusu Turyn z AC Milan zostanie rozegrany w niedzielę 9 maja o godzinie 20:45. Transmisja w Eleven Sports 2.