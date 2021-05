16-letni Polak przed szansą na debiut w Serie A! "Jestem ciekaw, jak sobie poradzi"

Kacper Urbański trafił do Bolonii w lutym tego roku na zasadzie wypożyczenia z przymusem wykupu z Lechii Gdańsk. 16-letni pomocnik do tej pory występował w zespole U-17. Teraz został powołany po raz drugi na mecz Serie A, w którym rywalem zespołu prowadzonego przez Sinisę Mihajlovicia będzie Udinese. Urbański został zgłoszony do rozgrywek z numerem 82.

Sinisa Mihajlović zapowiedział debiut Kacpra Urbańskiego w Serie A. "Jestem ciekawy, jak sobie poradzi na boisku"

Trener Sinisa Mihajlović wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Udinese, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Serb zapowiedział, że w ostatnich kolejkach da szansę zawodnikom z Primavery oraz drużyny do lat 17. W gronie tych piłkarzy jest Kacper Urbański. – Mamy wielu utalentowanych zawodników: Urbańskiego i Raimondo z rocznika 2004 oraz Ameya z rocznika 2005. Nie wiem jeszcze, czy dam im szansę w pierwszym składzie czy z ławki. Wszyscy trenują z nami od półtora miesiąca i bardzo się poprawili. Mają spory potencjał i duże pole do poprawy – powiedział.

- Patrząc na tych młodych zawodników widzę, że w ostatnim czasie zagrali naprawdę dobre mecze. A jeśli ja widzę piłkarza, który da mi więcej, niż zawodnik grający w podstawowym składzie, to dam mu grać – dodał Mihajlović. Warto wspomnieć, że to właśnie Sinisa dał Gianluigiemu Donnarummie zadebiutować w Serie A. Trener wystawił 16-latka w podstawowym składzie 25 października 2015 roku w meczu Milanu z Sassuolo.

Kacper Urbański zagrał w dwóch meczach w pierwszym zespole w Lechii Gdańsk przed transferem do Włoch. Pomocnik wszedł w 81. minucie meczu ligowego z Rakowem Częstochowa (1:3) oraz grał przez 84 minuty w wygranym 1:0 spotkaniu z Olimpią Grudziądz w Pucharze Polski. Spotkanie Bolonii z Udinese rozpocznie się o godzinie 15:00.