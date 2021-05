Romelu Lukaku wbił szpilkę Ibrahimoviciowi. "Mieliśmy ze sobą dobre relacje"

- Do czasów gry w Manchesterze United mieliśmy ze Zlatanem dobre relacje. Teraz on chce wygrywać dla siebie, ja dla Interu, a Ronaldo dla Juve. To wszystko jest dobre dla Włoch - powiedział Romelu Lukaku w rozmowie z "Corriere dello Sport".

