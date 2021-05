Słynny trener nie chce Wojciecha Szczęsnego. "Nie jesteśmy nim zainteresowani"

Wojciech Szczęsny, pomimo kilku wpadek w tym sezonie, wciąż jest bardzo ważny w Juventusie. Czy Polak będzie jedynką także w kolejnym sezonie? Niekoniecznie, choć jego umowa została niedawno przedłużona do lipca 2024 roku. Juventus monitoruje sytuacje Gianluigiego Donnarummy, którego kontrakt z Milanem wygasa latem, a obie strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii jego przedłużenia. - Jeśli Gigio nie dogada się z Milanem, to Juventus i PSG się nim zainteresują. Juve od lat myśli o Donnarummie, szczególnie że klub ma doskonałe relacje z jego agentem Mino Raiolą. Turyńczycy nie chcą się pozbywać Szczęsnego, ale jeśli pojawi się dobra oferta, a jest zainteresowanie z klubów niemieckich i angielskich, to Juventus rozważy tę opcję - mówił niedawno Mirko Di Natale z TuttoJuve.com.

REKLAMA

Zobacz wideo https://www.sport.pl/sport/0,105641.html?tag=Wojciech+Szcz%EAsny#e=TagLink

Skreślony i wyszydzany Mourinho sprawił, że Rzym oszalał. "Witamy bohatera"

Pojawiły się plotki, że Szczęsny mógłby wrócić do Anglii i podpisać kontrakt z Evertonem. Temat okazał się zwykłą dziennikarską kaczką. - Wojciech Szczęsny? Nie jesteśmy nim zainteresowani. Numerem jeden jest Jordan Pickford. Poza tym, chciałbym, żeby klub wykupił Robina Olsena z Romy, który na razie jest tylko wypożyczony. Teraz skupiam się na meczu z West Hamem - oświadczył trener Carlo Ancelotti.

Everton ma 52 punkty po 33 meczach i zajmuje ósme miejsce. Siódmy jest Liverpool, która ma dwa punkty więcej. Drużyna Ancelottiego musi uważać na Arsenal, który rozegrał mecz więcej, ale traci jedynie trzy punkty.

Tragedia we Włoszech. Piłkarz śmiertelnie potrącił pracownika klubu

Antonio Donnarumma też blisko Juventusu. To nie jest dobra wiadomość dla Wojciecha Szczęsnego

Antonio Donnarumma, starszy brat Gianluigiego, ma trafić do Juventusu i grać w drużynie U-23. I wbrew pozorom jest to ważna informacja dla Wojciecha Szczęsnego, bo może zwiastować także transfer młodszego z braci Donnarumma.