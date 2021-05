Reprezentant Polski będzie miał podwójne obywatelstwo. Ocena bardzo dobra

Informację o planach dotyczących uzyskania włoskiego paszportu przekazał tamtejszy dziennik "Corriere del Mezzogiorno". W czwartkowym wydaniu przekazano, że jeden z najlepszych zawodników Napoli w tym sezonie jest bardzo bliski dopięcia wszystkich formalności.

Jeszcze w tym roku Zieliński może mieć podwójne obywatelstwo

Standardową procedurą w przypadku uzyskania włoskiego obywatelstwa jest podejście do egzaminu z języka włoskiego. Piotr Zieliński przystąpił do niego pod koniec lutego na uniwersytecie w Neapolu. Zdaniem "CdM", reprezentant Polski uzyskał "bardzo dobry" wynik w teście na poziomie B2, czyli średnio-zaawansowanym wyższym.

"Procedury dotyczące uzyskania obywatelstwa włoskiego i podwójnego paszportu są w toku" - czytamy w czwartkowym wydaniu "CdM". Włoscy dziennikarze przekazali jednocześnie, że Zieliński może uzyskać odpowiedni dokument jeszcze w 2021 roku.

10 lat Piotra Zielińskiego we Włoszech

Piotr Zieliński w 2011 roku odszedł z drugiego zespołu Zagłębia Lubin, przenosząc się do młodzieżowego zespołu Udinese. Po roku trafił do pierwszej drużyny, natomiast po dwóch sezonach trafił na dwuletnie wypożyczenie do Empoli. Po tym okresie Polakiem zainteresowało się Napoli, które wykupiło go za 16 milionów euro.

Obecny sezon w wykonaniu Piotra Zielińskiego jest znakomity. W 43 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił osiem goli i zanotował 10 asyst. Zespół z Neapolu po 34. kolejkach włoskiej Serie A zajmuje 5. miejsce w tabeli, lecz do wicelidera, Atalanty traci tylko dwa punkty.