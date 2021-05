Ekspert nie zostawił na Mourinho suchej nitki po zatrudnieniu przez Romę. "Najgorszy z najgorszych"

AS Roma poinformowała we wtorek, że Jose Mourinho będzie nowym trenerem klubu od początku sezonu 2021/22. Portugalski szkoleniowiec nie czekał zbyt długo na nową pracę po zwolnieniu z Tottenhamu. Pracę stracił z powodu słabych wyników. Ekipa Premier League pod jego wodzą awansowała do finału Pucharu Ligi Angielskiej, ale sensacyjnie odpadła z Ligi Europy po dwumeczu 1/8 finału z Dinamem Zagrzeb, a w lidze zajmuje dopiero 6. miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Crotone - Inter 0:2. Christian Eriksen na 0:1 [ELEVEN SPORTS]

Gruchnęła wieść o Piszczku w Legii. Wtem na konferencji odezwał się trener Michniewicz

Di Canio grzmi po przyjściu Mourinho do AS Roma. "To tak jakbyś podpisał kontrakt z graczem, który jest skończony"

Mourinho zastąpi w Romie Paulo Fonsecę. Do zatrudnienia Portugalczyka przez klub Serie A odniósł się w bardzo ostrych słowach były włoski napastnik, a obecnie ekspert stacji Sky Sports, Paulo Di Canio. - On jest najgorszy z najgorszych. Skończył w każdy możliwy sposób i nawet nie gra w piłkę nożną, tylko w anty-futbol - oznajmił były zawodnik włoskich i angielskich klubów na nagraniu, które trafiło na Youtube.

- Rozumiem, że w tej chwili potrzebowali wielkiego nazwiska, ale to tak, jakbyś podpisał kontrakt z graczem, który jest skończony. Mourinho chciał tylko pracy, w której mu zapłacą. Został zwolniony z klubu trzeci raz w ciągu czterech lat, wyrzucony z powodu swojego charakteru, a wcześniej przecież było inaczej - kontynuował Di Canio.

- Możesz się dobrze bawić na kilku konferencjach prasowych, ponieważ kontrowersje zapewniają dobry teatr, ale żeby zbudować zespół, to on jest w tym najgorszy. Mogę to powiedzieć, ponieważ jeszcze siedem lat temu był moim ulubionym trenerem, nawet bardziej niż Pep Guardiola - zakończył.

Sa Pinto znowu zmienia pracę. Krótka przygoda, 12 klubów w 10 lat

Mourinho związał się z włoskim klubem trzyletnim kontraktem. Jak poinformował włoski dziennikarz Tancredi Palmeri, Mourinho przed dwa następne sezony będzie pobierał dwie pensje. Trzyletni kontrakt Portugalczyka z AS Romą jest wart 7 milionów euro za sezon, jednak jeszcze więcej będzie dostawał od Tottenhamu. W sezonach 2021/22 i 2022/23 klub z Londynu będzie mu wypłacał po 9 milionów euro za każdy z nich, co łącznie z pensją w Rzymie da aż 16 milionów za sezon. Wychodzi na to, że w ciągu trzech lat pracy w stolicy Włoch Jose Mourinho zainkasuje 39 milionów euro

Dla Mourinho to powrót do Włoch po 13 latach. W 2008 roku Portugalczyk został trenerem Interu Mediolan, z którym w 2010 roku zdobył potrójną koronę, wygrywając Ligę Mistrzów, Serie A oraz Puchar Włoch.

AS Roma w tym sezonie rozczarowuje. Po 34 kolejkach zespół zajmuje 7. miejsce z 55 punktami. Do mistrza Włoch - Interu Mediolan - rzymianie tracą w tej chwili aż 27 punktów. AS Roma dotarła do półfinału Ligi Europy, jednak nic nie wskazuje na to, by miała awansować do finału. Przed tygodniem Włosi przegrali w pierwszym meczu z Manchesterem United aż 2:6. Rewanż 6 maja w Rzymie.