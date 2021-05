Ryanair kpi z Mourinho po jego przenosinach do Romy. "Ucieszy się"

AS Roma poinformowała we wtorek, że Jose Mourinho będzie nowym trenerem klubu od początku sezonu 2021/22. Portugalski szkoleniowiec nie czekał zbyt długo na nową pracę po zwolnieniu z Tottenhamu. Pracę stracił z powodu słabych wyników. Ekipa Premier League pod jego wodzą awansowała do finału Pucharu Ligi Angielskiej, ale sensacyjnie odpadła z Ligi Europy po dwumeczu z Dinamem Zagrzeb, a w lidze zajmuje 6. miejsce.

Mourinho zastąpi w Romie Paulo Fonsecę. Na zatrudnienie Portugalczyka przez włoski klub zareagowała jedna z popularnych linii lotniczych. Ryanair na swoim koncie w mediach społecznościowych zamieścił wiadomość o treści: "Jose ucieszy się, gdy dowie się, że obecnie latamy z Londynu do Rzymu za jedyne 14,99 funtów. Ze względu na brak trofeów w Tottenhamie spodziewamy się, że na tę podróż wystarczy mu bagaż podręczny" - czytamy w Tweecie.

Mourinho związał się z włoskim klubem trzyletnim kontraktem. Jak poinformował włoski dziennikarz Tancredi Palmeri, Mourinho przed dwa następne sezony będzie pobierał dwie pensje. Trzyletni kontrakt Portugalczyka z AS Romą jest wart 7 milionów euro za sezon, jednak jeszcze więcej będzie dostawał od Tottenhamu. W sezonach 2021/22 i 2022/23 klub z Londynu będzie mu wypłacał po 9 milionów euro za każdy z nich, co łącznie z pensją w Rzymie da aż 16 milionów za sezon. Wychodzi na to, że w ciągu trzech lat pracy w stolicy Włoch Jose Mourinho zainkasuje 39 milionów euro. Dzięki temu Portugalczyk znajdzie się na podium najlepiej zarabiających trenerów na świecie. Zdecydowanym liderem tej klasyfikacji jest szkoleniowiec Manchesteru City, Pep Guardiola, który zarabia około 23 milionów euro za sezon. Kolejny w tym zestawieniu jest pracujący w Atletico Madryt Diego Simeone, który otrzymuje 15 milionów euro.

AS Roma w tym sezonie rozczarowuje. Po 34 kolejkach zespół zajmuje 7. miejsce z 55 punktami. Do mistrza Włoch - Interu Mediolan - rzymianie tracą w tej chwili aż 27 punktów. AS Roma dotarła do półfinału Ligi Europy, jednak nic nie wskazuje na to, by miała awansować do finału. Przed tygodniem Włosi przegrali w pierwszym meczu z Manchesterem United aż 2:6. Rewanż 6 maja w Rzymie.

Dla Mourinho to powrót do Włoch po 13 latach. W 2008 roku Portugalczyk został trenerem Interu Mediolan, z którym w 2010 roku zdobył potrójną koronę, wygrywając Ligę Mistrzów, Serie A oraz Puchar Włoch.