Antonio Donnarumma też blisko Juventusu. To nie jest dobra wiadomość dla Wojciecha Szczęsnego

30-letni Antonio Donnarumma trafił do akademii Milanu w 2006 roku. Po pięciu latach został wypożyczony do Piacenzy. W Serie B grał także dla Gubbio i Bari. Do dziś udało mu się zaliczyć tylko jeden mecz w Serie A, jeszcze w barwach Genoi, więc wyjechał do greckiej ligi, szukać szczęścia w Asteras Trypolis. Rynek go zweryfikował, włoski bramkarz okazał się za słaby na Milan. Aż do 2017 roku. Wówczas jego młodszy brat - Gianluigi, znacznie bardziej utalentowany, negocjował przedłużenie kontraktu z Milanem. Jednym z warunków przedłużenia było zakontraktowanie jego starszego brata. I tak Milan sprowadził Antonio, który w barwach Rossonerich uciułał trzy mecze. Dodajmy, że w dwóch spotkaniach Pucharu Włoch i jednym Ligi Europy ani razu nie został pokonany. Teraz Milannews.it podaje, że starszy z braci ma podpisać kontrakt z Juventusem i grać w Serie C w zespole U-23, gdzie może być w kadrze kilku starszych zawodników.

REKLAMA

Mourinho zgarnie fortunę! Nowy trener Romy będzie pobierał aż dwie pensje

Zobacz wideo Piękny gol Alvaro Moraty. 18. w tym sezonie [ELEVEN SPORTS]

Być może nie jest to dobra informacja dla Wojciecha Szczęsnego. Dlaczego? Od kilku tygodni włoskie media plotkują, że Juventus poważnie myśli nad zakontraktowaniem Gigio Donnarummy, którego umowa z Milanem wygasa już latem. Zatem doniesienia Milannews.it o transferze Antonio Donarrummy sprawiają, że spekulacje o przenosinach Gigio stają się coraz bardziej prawdopodobne, bo bracia są nierozłączni i uwielbiają swoje towarzystwo, o czym wielokrotnie w wywiadach mówił ich agent, a zarazem ojciec, Alfredo.

Kolejny Polak w Serie A! Górnik Zabrze gratuluje zespołowi

Czy w przyszłym sezonie bracia Donnarumma wylądują w Turynie?

Żeby tak się stało, Juventus musi wpierw sprzedać Wojciecha Szczęsnego, bo to raczej nierealne, by Stara Dama chciała utrzymać jednocześnie dwóch bramkarzy tej klasy i z wysokim wynagrodzeniem. Sprzedaż byłego bramkarza Arsenalu nie będzie jednak łatwa, ponieważ czołowe kluby Europy w najbliższym okienku transferowym raczej nie będą szukały wzmocnień na pozycji bramkarza.

Milan i Juventus walczą o Ligę Mistrzów. Być może tylko jedna z tych drużyn zakwalifikuje się do przyszłej edycji. W niedzielę wieczorem oba zespoły zmierzą się w Turynie. Na razie Milan jest czwarty, Juventus trzeci, a drugie miejsce zajmuje Atalanta. Wszystkie te kluby mają po 69 punktów. O LM marzy także Napoli (67) i Lazio (64), które ma zaległy mecz do rozegranie. Mistrzem Włoch został Inter Mediolan.