Sensacyjne doniesienia ws. przyszłości Ronaldo. "As wyznaczył już swój cel"

Od dłuższego czasu włoskie media informują, że Portugalczyk może opuścić Serie A. Jego przygoda w Juventusie nie potoczyła się tak, jakby sobie tego wymarzył. Odkąd Cristiano Ronaldo pojawił się we Włoszech, w Lidze Mistrzów zespół z Turynu nie przebrnął ćwierćfinału. W tym roku odpadł już w 1/8 po rywalizacji z FC Porto. Na domiar złego, Juventus po raz pierwszy od 2011 roku nie zdobędzie mistrzostwa Włoch. Mało tego, kipa z Turynu musi uważać, aby w ogóle zakwalifikować się do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Obecnie jest na trzecim miejscu i ma tyle samo punktów co czwarty AC Milan i tylko dwa więcej od piątego Napoli.

REKLAMA

Zobacz wideo Udinese - Juventus 1:2. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Walka o finał Ligi Mistrzów. Manchester City - PSG. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Według włoskich dziennikarzy ewentualny brak awansu do Ligi Mistrzów oznacza pewne odejście Ronaldo. Jorge Mendes, agent piłkarza, miał rozpocząć już poszukiwania nowego klubu dla Portugalczyka. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że nikt nie jest zainteresowany pozyskaniem Ronaldo. Na przeszkodzie miała stać wielka pensja Portugalczyka w wysokości 30 milionów euro za sezon. W ostatnich dniach media informowały, że wstępne zainteresowanie wyraził Manchester United, ale pod warunkiem sporej obniżki pensji piłkarza. Dokąd jeszcze mógłby trafić Ronaldo? Jorge Mendes miał zaproponować piłkarza Realowi Madryt i PSG.

Zaskakujące doniesienia związane z Cristiano Ronaldo. "Ma pomysł na swoją przyszłość"

Nowe sensacyjne fakty w sprawie przyszłości Portugalczyka przedstawił "Record". Wtorkowa okładka gazety sugeruje, że Ronaldo będzie chciał wrócić do Sportingu, gdzie zaczynał swoją bogatą w sukcesy karierę. "As wyznaczył już swój cel. Chce zakończyć swoją karierę w Sportingu" - dowiadujemy się z okładki portugalskiego dziennika. "Partnerstwo z klubem wzmacnia więź. Masz jeszcze jeden sezon ważny kontrakt z Juventusem, ale nadal możesz spróbować sił w innej lidze" - czytamy dalej.

Jeżeli Portugalczyk rzeczywiście chciałby wrócić do zespołu z Lizbony, to z jednej strony musiałby znacząco obniżyć swoje wymagania finansowe. Natomiast z drugiej bliskie relacje piłkarza ze Sportingiem będą mogły się jeszcze bardziej zacieśnić ze względu na firmę Nike. Ronaldo jest z nią związany od wielu lat, a od przyszłego sezonu ma ona również zostać sponsorem drużyny z Lizbony.

Co więcej, Claudio Raimondi, dziennikarz "Sport Mediaset", potwierdził sensacyjne informacje podawane przez "Record". - Ronaldo ma pomysł na swoją przyszłość, który ujawnimy tutaj z pierwszej ręki: chce zakończyć etap kariery w Juventusie, a następnie grać przez dwa lata w Sportingu - ujawnił dziennikarz.

- Cristiano nie ma zamiaru opuszczać Juventusu, chce wypełnić kontrakt, który kończy się w 2022 roku. Na powrót do Hiszpanii i Realu Madryt nie ma szans, a Manchester United nie ma odpowiednich środków na Ronaldo, który opuści Juventus, zwłaszcza z powodów osobistych i powiązań ze swoimi sponsorami - dodał Raimondi w programie "Pressing" emitowanym przez włoską telewizję "Sport Mediaset".

Media: Laporta chce się pozbyć dwóch legend FC Barcelony. Szuka oszczędności

W obecnym sezonie Ronaldo pewnie zmierza po koronę króla strzelców Serie A. Portugalczyk strzelił już 27 goli w zaledwie 30 meczach i dorzucił do tego dwie asysty. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki 36-latek w 40 spotkaniach dla Juventusu trafił do siatki aż 34 razy. Obecny kontrakt CR7 z ekipą Andrei Pirlo ważny jest do 30 czerwca 2022 roku.