Włosi ocenili grę Szczęsnego. "Współodpowiedzialny. Nie ma nastroju na boskie parady" [WIDEO]

W niedzielę Juventus zdołał odwrócić losy meczu z Udinese, ale i tak pierwszy raz od dziewięciu lat nie zdobędzie mistrzostwa Włoch. Ekipa z Turynu została zdetronizowana przez Inter Mediolan i musi walczyć o miejsce gwarantujące start w Lidze Mistrzów, ponieważ ścisk w czołówce tabeli Serie A jest ogromny. Chrapkę na grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów ma kilka zespołów, które Juventus minimalnie wyprzedza, czyli AC Milan, Napoli i Lazio.

Bohaterem drużyny z Turynu był Cristiano Ronaldo, który w ostatnich siedmiu minutach zdobył dwa gole. W 82. minucie ręką w polu karnym zagrał Rodrigo De Paul. Jedenastkę wykorzystał Ronaldo. Siedem minut później Juve przeprowadziło decydującą akcję. Adrien Rabiot dośrodkował w pole karne z lewej strony, a Portugalczyk strzelił głową z trzech metrów. Piłka wpadła do siatki między nogami bramkarza Simone Scuffeta, który próbował ją złapać.

Wojciech Szczęsny w przekroju całego spotkania nie miał zbyt wiele pracy. Obronił tylko jeden strzał i puścił gola po uderzeniu obrońcy, Nahuela Moliny. Jak polskiego bramkarza oceniły włoskie media?

Portal goal.com przyznał mu niską notę "5" w skali 1-10. "Był nieprzygotowany. Grał na podobnym poziomie jak jego koledzy z drużyny" - napisali dziennikarze.

"Tuttosport" ocenił Szczęsnego odrobinę wyżej na "5,5". "Zbyt łatwo jest pomyśleć, że mogą go rozpraszać wydarzenia na rynku transferowym (wg włoskich mediów Donnarumma może zostać nowym bramkarzem Juventusu), które go dotyczą, nawet jeśli nie mają one z tym absolutnie nic wspólnego. Faktem jest jednak, że jest on współodpowiedzialny za utratę gola na 1:0" - czytamy na łamach portalu. Z kolei calciomercato.it uznało, że Polak nie zasłużył na wyższą notę niż "5".

Zdecydowanie lepszą notę (6) otrzymał Polak od tuttomercatoweb.com. "Mógłby cudem powstrzymać zdobycie gola przez Udinese. W tym sezonie nie ma nastroju na boskie parady" - skwitowali dziennikarze.

Dzięki tej wygranej Juventus jest na trzecim miejscu w tabeli. Ma tyle samo (69) punktów co czwarty AC Milan i wicelider Atalanta. Wszystkie te drużyny mają dwa punkty więcej od Napoli i pięć od Lazio Rzym, które ma jednak jeden mecz zaległy do rozegrania.

W następnej kolejce, 8-9 maja w hicie kolejki Juventus podejmie AC Milan. Atalanta zagra w Parmie, Napoli na wyjeździe ze Spezią, a Lazio pojedzie do Fiorentiny.