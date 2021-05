Jose Mourinho może błyskawicznie wrócić na ławkę! "Nie będę się zastanawiał dwa razy"

Inter Mediolan w minioną sobotę pokonał 2:0 Crotone w meczu 34. kolejki Serie A po bramkach Christiana Eriksena oraz Achrafa Hakimiego. Zespół prowadzony przez Antonio Contea może zostać mistrzem Włoch po raz 19. w swojej historii, jeżeli w tej samej kolejce Atalanta nie pokona Sassuolo. Gdyby jednak ten warunek nie został spełniony, Inter musi pokonać w następnej serii gier Sampdorię.

Portugalczyk został zwolniony w kwietniu po 17 miesiącach pracy w Tottenhamie. Od momentu zwolnienia media informowały, że Mourinho chcą zatrudnić takie kluby, jak Celtic czy Valencia. Trener powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Times, że jest zainteresowany powrotem do pracy w Serie A. W grę może wchodzić nawet rywal Interu Mediolan. – Wygrałem wszystko z Interem, ale jeśli dostanę propozycję od konkurencyjnego klubu, nie będę się zastanawiał dwa razy. Podchodzę do swojej pracy bardzo profesjonalnie i dobrze się z tym czuję – stwierdził.

- Daję z siebie wszystko w każdym klubie, w którym pracuję. Kiedy już w nim nie jestem, mówię tylko dobre rzeczy. Nie należę do osób, które lubią prać brudy publicznie. Zawsze kieruję się tym, aby szukać pozytywów – dodał.

Jose Mourinho pracował w Interze Mediolan w latach 2008-2010. W tym czasie portugalski trener ze swoim zespołem zdobył Superpuchar Włoch, Puchar Włoch, dwa mistrzostwa kraju oraz Ligę Mistrzów.