Włoskie media ostro skrytykowały Kamila Glika. "Został ośmieszony"

Niedzielny mecz był fatalny w wykonaniu Benevento szczególnie w obronie. Podopieczni Filippo Inzaghiego już po pół godziny gry przegrywali dwiema bramkami, a w sumie w całym spotkaniu stracili aż cztery. Cały mecz na boisku w drużynie Benevento spędził Kamil Glik, który nie może być zadowolony ze swojego występu. Polak został przez włoskie media uznany za jednego z najgorszych zawodników na boisku.

Włoskie media widzą w Gliku jednego z głównych winowajców porażki z Udinese. Polakowi przypisuje się szczególnie winę za ostatnią z bramek strzeloną przez gości. W 73. minucie 18-letni Jayden Braaf ośmieszył dużo bardziej doświadczonego od siebie Glika. Młody zawodnik posłał piłkę pomiędzy nogami reprezentanta Polski, po czym strzelił bramkę. Dla Holendra była to pierwsza bramka strzelona we Włoszech.

- Dał się zwieść młodemu Holendrowi - czytamy na stronie włoskiego "Eurosportu", który ocenił grę Polaka na "5". - Zachował się katastrofalnie i został ośmieszony przez Braafa - piszą w "SannioSport", które dało Glikowi ocenę "4,5". Jest to najgorsza ocena w zespole, a otrzymał ją razem ze swoim kolegą z formacji obronnej - Fabio Depaolim. - Lepiej zachowywał się w polu karnym rywala niż we własnym. Utonął z resztą obrony i zanotował poważny błąd przy golu Braafa - czytamy na portalu "FantaMagazine", który dał Glikowi ocenę "5". Gorszy był tylko Depaoli, którego oceniono na "4,5". Portal mówiąc o polu karnym rywala, miał na myśli sytuację, w której reprezentant Polski był bliski strzelenia bramki, ale zatrzymał go bramkarz Udinese, Juan Musso.

Kamil Glik rozgrywa pierwszy sezon w drużynie beniaminka Serie A. Polak trafił do Benevento we wrześniu 2020 roku z AS Monaco. Do tej pory zagrał dla drużyny z Kampanii w 32 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę.