Cristiano Ronaldo mocno krytykowany. "Obciąża Juventus swoją grą"

John Elkann, dyrektor firmy "EXOR" będącej właścicielem większości udziałów w klubie, a jednocześnie kuzyn prezesa Juventusu Andrei Agnellego, nalega na sprzedaż Portugalczyka. Po odpadnięciu mistrzów Włoch z Ligi Mistrzów w klubie zaczęto kwestionować potrzebę obecności Ronaldo w zespole. Powód? Zbyt wysokie wydatki związane z kontraktem Cristiano Ronaldo, który ma coraz mniejszy wpływ na wyniki zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Piękny gol Alvaro Moraty. 18. w tym sezonie [ELEVEN SPORTS]

Dni Cristiano Ronaldo policzone? Kibice i dziennikarze oburzeni ostatnimi meczami Portugalczyka

Cristiano Ronaldo zarabia w Juventusie ok. 30 mln euro rocznie. W bieżącym sezonie zagraniczne media wielokrotnie spekulowały o transferze 36-latka, informując m.in. o sensacyjnym powrocie do Realu Madryt. Temat uciął jednak sam prezydent hiszpańskiego klubu, Florentino Perez. - To nie miałoby sensu. Ma aktualny kontrakt z Juventusem. Kocham go, dał nam bardzo wiele, ale nie wróci - powiedział 74-latek.

Cristiano Ronaldo bał się piłki i Juventus stracił gola. Zirytowany Pirlo podejmie decyzję [WIDEO]

Napastnika Juventusu krytykują również kibice oraz włoscy dziennikarze. Na Portugalczyka spadła fala krytyki szczególnie po ostatnim meczu z Fiorentiną, w którym Ronaldo zmarnował idealną sytuację na strzelenie gola, który dałby Juventusowi prowadzenie. Ostatecznie piłkarze Andrei Pirlo zremisowali we Florencji 1:1.

Juventus zostawia dwa punkty we Florencji. Ronaldo obciąża drużynę swoją grą straconymi piłkami, błędami i niewykorzystanymi sytuacjami (główka z odległości metra do bramki)

- napisał włoski dziennikarz "Ill Fatto Quotidiano" Paolo Ziliani.

"Cuadrado, który gra za cały zespół Juventusu i jest bardziej skuteczny niż Ronaldo powinien dostać 15 mln [pensji]" - dodał dziennikarz. Kibice z kolei stwierdzili, aby Pirlo posadził Portugalczyka na ławce rezerwowych. "Ronaldo zaczął wakacje pięć meczów temu. Gdyby nie nazywał się "Ronaldo" to siedziałbym na ławce", "RonaldoOUT", "To czas by odejść", Gdzie był Ronaldo?" - to tylko część komentarzy, które opublikowano na Twitterze.

Po raz ostatni Cristiano Ronadlo wpisał się na listę strzelców 7 kwietnia w wygranym 2:1 meczu z SSC Napoli. Od tego czasu Juventus rozegrał cztery mecze w Serie A. W trzech z nich Portugalczyk rozegrał pełne 90 minut (w jednym nie zagrał z powodu urazu). Mimo wielu sytuacji, 36-latek nie strzelił ani jednego gola. W obecnym sezonie Ronaldo wystąpił w 39 spotkaniach, w których strzelił 32 gole oraz zanotował cztery asysty. Aktualny kontrakt piłkarza wygasa z końcem czerwca 2022 roku.