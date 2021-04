Inter coraz bliżej mistrzostwa, Szczęsny z Drągowskim na remis

Forma prowadzącego w Serie A Interu Mediolan w ostatnich dniach nie jest najwyższa. Zawodnicy z San Siro zremisowali dwa ostatnie spotkania z Napoli i Spezią po 1:1. Głównym mankamentem Interu w końcówce sezonu jest skuteczność i to właśnie ona sprawiła, że również mecz z Hellasem Verona był dla lidera ligi włoskiej niezwykle trudny.

Bliscy strzelenia gola byli między innymi Lautaro Martinez i Achraf Hakimi, ale udało się to dopiero Matteo Darmianowi, który wyrasta na cichego bohatera Interu w tym sezonie ligowym. Po zdobyciu zwycięskiego gola w spotkaniu z Cagliari (1:0) dwa tygodnie temu, również i tym razem reprezentant Włoch przesądził o wygranej drużyny z Mediolanu. Po podaniu Hakimiego Darmian wykorzystał w 76. minucie sytuację sam na sam z Marco Silvestrim, zdobywając jedyną bramkę w tym spotkaniu.

Inter pokonał Hellas Verona 1:0, dzięki czemu na pięć kolejek przed końcem sezonu potrzebuje już tylko pięciu punktów do zdobycia swojego 19. mistrzostwa Włoch. W następnej kolejce zespół Conte zmierzy się na wyjeździe z ostatnim w tabeli Crotone.

Juventus znów nie wygrał

Inter ma 13 punktów przewagi nad drugim w tabeli Milanem (który ma jeden mecz rozegrany mniej), a także Juventusem. Drużyna Wojciecha Szczęsnego w niedzielę ponownie straciła punkty, remisując z Fiorentiną Bartłomieja Drągowskiego 1:1.

W tym spotkaniu obaj polscy bramkarze rozegrali po 90 minut, ale o dziwo więcej pracy miał Wojciech Szczęsny. Zarówno on, jak i Drągowski, nie ustrzegli się błędów, ale pozostały one bez konsekwencji bramkowych. Szczęsny obronił też pięć strzałów piłkarzy Fiorentiny, czasem, jak po strzale z dystansu Ericka Pulgara, miał też trochę szczęścia, gdy piłka trafiła w słupek i prosto w jego ręce. Podstawowy golkiper reprezentacji Polski skapitulował tylko raz w pierwszej połowie, gdy z rzutu karnego pokonał go Dusan Vlahović.

O ile w pierwszej części gry zespołem lepszym była Fiorentina, tak w drugiej przeważał Juventus. Już w pierwszych sekundach po przerwie Bartłomiej Drągowski musiał wyciągać piłkę z siatki po eleganckim technicznym strzale wprowadzonego tuż przed druga połową Alvaro Moraty. Później jednak wciąż aktualni mistrzowie Włoch byli nieskuteczni, wobec czego mecz zakończył się remisem.

Już w tej kolejce Juve może wylądować poza TOP4 Serie A. Aby tak się stało, Atalanta musi w niedzielę pokonać Bolognę, a Napoli w poniedziałek wygrać z Torino.