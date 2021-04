Media: Hitowa wymiana między gigantami! "Dybala kluczowym elementem"

Sezon 2021/21 powoli dobiega końca. Większość lig wkracza w decydującą fazę, a władze wielu klubów już myślą o wzmocnieniach składów swoich drużyn przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Włoskie media podają informacje, że Juventus planuje pozbyć się Paulo Dybali, a w jego miejsce sprowadzić Marco Asensio z Realu Madryt.

Wymiana na linii Juventus-Real Madryt? "Dybala może być kluczowym elementem"

Szczegóły przedstawił portal "Tuttosport". Według włoskich dziennikarzy najlepszą opcją byłoby oddanie Dybali do Realu Madryt i za niego sprowadzenie Asensio (6 goli i 2 asysty w 40 meczach dla Realu w bieżącym sezonie). "W tym przypadku Paulo Dybala może być kluczowym elementem. Z drugiej strony na linii Turyn-Madryt należy przede wszystkim wykluczyć powrót Ronaldo do Realu, o czym poinformował sam Florentino Perez. Bardziej prawdopodobna jest jednak możliwość wymiany z udziałem Marco Asensio i Rodrigo Bentancura. Boca Juniors ma prawo do procentowego udziału w sprzedaży Urugwajczyka" - czytamy na portalu.

Dybala ma ważny kontrakt z Juventusem do końca czerwca 2022 roku, ale mistrz Włoch raczej nie zamierza go przedłużyć. Ostatnie tygodnie to upadki i wzloty Paulo Dybali. Napastnik Juventusu wrócił do treningów po kontuzji więzadła pobocznego w lewym kolanie, jednak już na swój pierwszy mecz z Torino znalazł się poza składem Andrei Pirlo. Jest to wynik nieodpowiedzialnego zachowania Argentyńczyka. Piłkarz razem z Arthurem Melo i Westonem McKenniem zorganizowali imprezę na około 10-20 osób. Wszyscy uczestniczący złamali zasady panujące we Włoszech w czasie pandemii koronawirusa, a spotkanie przerwała interwencja policji.

Rok temu Juventus zrobił już wymianę transferową, ale nie wyszedł na niej zbyt dobrze

Juventus już nie po raz pierwszy chciałby dokonać wymiany transferowej. Przypomnijmy, że w 2020 roku mistrz Włoch oddał do Barcelony Miralema Pjanicia za 60 mln euro, a do Turynu z FC Barcelony przyszedł Arthur Melo za 72 mln euro. Jednak do dzisiaj odbija się ona czkawką obu klubom.

W sumie Dybala wystąpił w 20 meczach Juventusu w obecnym sezonie i zdobył w nich tylko cztery gole i zanotował dwie asysty. Do Juventusu trafił w 2015 roku za 40 mln euro. Wcześniej przez trzy lata grał w US Palermo, strzelił 21 goli w 93 meczach. Z kolei Bentacur ma na koncie 35 meczów i cztery asysty w barwach mistrza Włoch.