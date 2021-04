Szczęsny na wylocie z Juventusu?! Gigantyczny kontrakt dla nowego bramkarza

Donnarumma wciąż nie doszedł do porozumienia ws. przedłużenia kontraktu z Milanem. Obecny kontrakt obowiązuje tylko do końca czerwca. Tę sytuację chce wykorzystać Juventus.

Szczęsny odejdzie z Juventusu? Donnarumma może go zastąpić

Donnarumma jest jednym z głównych celów dyrektora Juventusu, Fabio Paraticiego. "Zespół z Turynu byłby skłonny zaoferować Donnarummie maksymalny kontrakt o wartości 10 mln euro na sezon, ale aby transakcja przebiegła pomyślnie najpierw trzeba będzie pozbyć się Wojciecha Szczęsnego, który jest obecnie numerem jeden w bramce" - napisano na łamach "CdS". Polski bramkarz może liczyć w Juventusie na pensję 7 mln euro za jeden rok gry.

Negocjacje między Juventusem a Donnarummą rozpoczęły się od kwoty 6 mln euro, ale propozycja miała zostać odrzucona przez włoskiego bramkarza i reprezentującego jego interesy Mino Raiolę. Później Juventus podwyższył ją o dwa mln euro, ale to również okazało się być zbyt małą sumą dla Donnarummy i jego agenta. "Raiola znalazł w Turynie otwarte drzwi do powrotu do negocjacji z Andreą Agnellim i Fabio Paraticim ws. Donnarummy po ofercie przekraczającej 10 mln euro netto pensji dla bramkarza" - czytamy dalej w "CdS".

Szczęsny jest piłkarzem Juventusu od 2017 roku. Zagrał 132 mecze w zespole z Turynu i dotychczas 53 razy nie wpuścił ani jednego gola. W obecnym sezonie polski bramkarz we wszystkich rozgrywkach ma na koncie 33 spotkania i osiem czystych kont.

Juventus na sześć kolejek przed końcem sezonu zajmuje dopiero czwarte miejsce w lidze z 65 punktami i traci aż 11 do lidera, Interu. Ekipę Andrei Pirlo wyprzedza również drugi AC Milan i trzecia Atalanta Bergamo.