Zieliński znów zachwycił Włochów! "Prawdziwy artysta", "Zagranie wieczoru" [WIDEO]

Dzięki zwycięstwu z zespołem prowadzonym przez Simone Inzaghiego Napoli pozostaje w grze o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Zespół z południa Włoch zajmuje 5. miejsce w tabeli z 63 punktami i traci dwa punkty do strefy gwarantującej grę w LM. Niezmiennie prowadzi Inter Mediolan, który ma 10 punktów przewagi nad resztą stawki.

Świetne oceny dla Piotra Zielińskiego po spotkaniu z Lazio. "Nie popełniał wielu błędów"

W 65. minucie spotkania Piotr Zieliński otrzymał piłkę od Giovanniego Di Lorenzo z wrzutu z autu, Polak oszukał swoim zwodem Senada Lulicia i Stefana Radu i zagrał piłkę do stojącego przed polem karnym Driesa Mertensa. Napastnik uderzył z pierwszej piłki i nie dał szans Pepe Reinie na skuteczną interwencję. To zagranie, ale przede wszystkim dobra postawa Zielińskiego w tym meczu znalazły odzwierciedlenie w ocenach wystawionych przez włoskie media.

"La Gazzetta dello Sport" oceniła Zielińskiego na 6,5 (w skali 1-10). Lepsze noty otrzymali tylko Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens (7) oraz Lorenzo Insigne (7,5). – To była cudowna asysta, która pozwoliła Mertensowi strzelić gola. Nikt się tego nie spodziewał – argumentuje gazeta. Z kolei "TuttoMercatoWeb" przyznało Polakowi "siódemkę" w 10-stopniowej skali. – Był na tyle świetny, że dyrygował grą całego zespołu tak jak przy okazji gola Mertensa. Prawdziwy artysta – piszą dziennikarze.

Portale piszące o Napoli były wyjątkowo zgodne w swoich ocenach. Zarówno "TuttoNapoli", jak i "CalcioNapoli1926.it" dały polskiemu pomocnikowi notę "7". – Popełniał niewiele błędów, ale nie miały one miejsca w banalnych sytuacjach. Odgwizdanie spalonego pozbawiło go pięknego gola, ale potem świetnie zagrał piłkę do Mertensa. To było zagranie wieczoru – czytamy. Równie wysokie noty Zieliński otrzymał od "Eurosportu". - Jego pozycja i gra często była zagadką dla Lazio, a jego jakość była radością dla oczu. Podanie, które poprzedziło bramkę Mertensa, było prawdziwą perłą - piszą.

W najbliższej kolejce Napoli zagra na wyjeździe z Torino. Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 18:30. Piotr Zieliński zagrał w 30 meczach w tym sezonie Serie A i zdobył w nich sześć bramek. Polak zanotował najwięcej asyst w zespole, ex-aequo z Driesem Mertensem (8).