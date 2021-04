Cristiano Ronaldo bał się piłki i Juventus stracił gola. Zirytowany Pirlo podejmie decyzję [WIDEO]

Juventus pokonał 3:1 Parmę Calcio w meczu 32. kolejki Serie A. Walnie do straty bramki przez mistrzów Włoch przyczynił się Cristiano Ronaldo, który przy strzale Gastona Brugmana nie skoczył w murze. Andrea Pirlo podjął decyzję, że Portugalczyk już nie będzie występował w tej roli. - Gdyby Ronaldo się nie bał piłki, to Juventus by nie stracił bramki - czytamy na Twitterze.

