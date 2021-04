Trzej bohaterowie Juventusu i Ronaldo przyklejony do murawy. Wpadka Milanu

Juventus, Inter Mediolan i AC Milan w środę ogłosiły, że wycofują się z Superligi. Kilka dni temu wszystkie trzy kluby podpisały się pod utworzeniem nowych rozgrywek wraz z dziewięcioma innymi europejskimi drużynami (Atletico Madryt, FC Barcelona, Real Madryt, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham). Obecnie w Superlidze pozostały jedynie Real Madryt i FC Barcelona.

AC Milan, Juventus, Inter - pierwsze trzy zespoły tabeli w 32. kolejce Serie A.

Nie Cristiano Ronaldo, a Alex Sandro okazał się jednym z bohaterów Juventusu w środowym meczu z Parmą. W 32. kolejce Serie A trzecia drużyna w tabeli mierzyła się z przedostatnią. Piłkarze Andrei Pirlo musieli jednak odrabiać straty po bramce straconej w 24. minucie. Fenomenalnym trafieniem z rzutu wolnego popisał się Gaston Brugman. Stojący w murze Ronaldo wyglądał jak przyklejony do murawy. Portugalczyk jako jedyny nie wyskoczył do piłki, a ta przeleciała nad jego głową i wpadła do bramki.

Dwie minuty przed końcem pierwszej i dwie minuty po rozpoczęciu drugiej połowy Alex Sandro najpierw doprowadził do remisu, strzelając gola po rzucie rożnym, a następnie wyprowadził Juventus na prowadzenie. Ale nie tylko Brazylijczyk zasługuje na pochwały. Oprócz niego świetnie zagrali również Cuadrado i de Ligt. Wynik spotkania na 3:1 strzałem głową po rzucie rożnym w 68. minucie ustalił właśnie Holender. Oprócz bramki zaliczył również asystę. Przy pozostałych dwóch bramkach asystował Cuadrado. Juventus dzięki wygranej z Parmą zbliżył się do 2. miejsca w tabeli, które zajmuje AC Milan. Obecnie piłkarze Andrei Pirlo mają na koncie 65 punktów (strata do lidera - 11 pkt).

Niespodziankę kibicom sprawiło Sassuolo, które pokonało AC Milan w ostatnim kwadransie spotkania. Piłkarze Stefano Piolego objęli prowadzenie w 30. minucie meczu po wymierzonym strzale Hakana Calhanoglu. Wynik nie uległ zmianie do 76. minuty, gdy do remisu doprowadził Giacomo Raspadori. Co gorsza, dla Milanu, 21-letni napastnik strzelił swojego drugiego gola w meczu i dał zwycięstwo swojej drużynie niespełna osiem minut później (1:2).

Aktualnego lidera Serie A już w 12. minucie spotkania zaskoczył natomiast tegoroczny beniaminek. Diego Farias pokonał Samira Handanovicia, choć Spezia z prowadzenia nie cieszyła się zbyt długo. Jeszcze przed przerwą, w 39. minucie, do remisu (1:1) doprowadził Ivan Perisić, a kilkadziesiąt sekund później bliski strzelenia gola na wagę zwycięstwa był Romelu Lukaku. Belg był jednak na spalonym. Obecnie Inter Mediolan zajmuje 1. miejsce w tabeli z 76 punktami na koncie.

