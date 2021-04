Włosi nabijają się z Agnellego. Olbrzymia "nagroda" dla prezydenta Juventusu

Kontrowersje związane z zainicjowaniem Superligi od kilku dni elektryzują piłkarski świat. Początkowo deklarację udziału w nowym formacie zgłosiło 12 klubów-założycieli, jednak praktycznie z godziny na godzinę kolejne kluby informowały o rezygnacji. Cały projekt również niechybnie zmierza ku upadkowi.

Upadek idei Superligi

Wśród osób, które w największym stopniu broniły idei Superligi znalazł się Andrea Agnelli. Prezydent Juventusu niejednokrotnie deklarował konieczność wyodrębnienia najlepszych klubów i stworzenia oddzielnych rozgrywek. Wspólnie z prezydentem Realu Madryt, Florentino Perezem zaciekle bronili tej idei.

Wiele jednak wskazuje na to, że Superliga finalnie nie zyska swojego zamierzonego kształtu. Oficjalne stanowisko w sprawie rezygnacji z udziału w nowym formacie zabrało już 10 z 12 klubów-założycieli. Jako jedyne chęć kontynuacji tej idei wyrażają Real Madryt i Juventus, a więc kluby Florentino Pereza i Andrei Agnelliego.

Złoty Tapir dla Andrei Agnelliego

Prezydent Juventusu zyskał we Włoszech miano jednego z symboli nowego projektu. Podjęte przez niego decyzje w ciągu ostatnich dni do niczego jednak nie doprowadziły. Z tego powodu został on laureatem cotygodniowego Złotego Tapira, wręczanego przez satyryków ze Striscia la Notizia za wpadkę dotyczącą Superligi.

Tradycyjne statuetki mają rozmiar nieprzekraczający wielkości dłoni. W przypadku prezydenta Juventusu było zupełnie inaczej - olbrzymich rozmiarów Złoty Tapir pojawił się przed bramą Allianz Stadium na kilka godzin przed meczem z Parmą. Dostarczeniem wyróżnienia zajął się korespondent Striscia la Notizia Valerio Staffelli.