Bartłomiej Drągowski coraz bliżej hitowego transferu! Żądają 30 milionów euro

Bartłomiej Drągowski jest w tym sezonie wyróżniającym się zawodnikiem Fiorentiny. We wtorek bramkarz rozegrał kolejny dobry mecz, a jego zespół wygrał 2:1 z Hellasem Veroną. Wtorkowe spotkanie może być jednym z ostatnich Polaka w barwach obecnego zespołu, gdyż po sezonie może trafić do większego włoskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dusan Vlahović zdobywa gola po asyście Bartłomieja Drągowskiego [ELEVEN SPORTS]

Bartłomiej Drągowski w Atalancie? Możliwy rekordowo wysoki transfer

Jak podaje sport.tvp.pl, Atalanta Bergamo jest zainteresowana 23-latkiem. Na przeszkodzie może stać cena, jaką żąda za niego Fiorentina. 13. klub Serie A tego sezonu chce sprzedać Drągowskiego za co najmniej 30 milionów euro, z kolei Atalanta jest gotowa zapłacić zaledwie 15 milionów euro. Fiorentina ma tak wysokie żądania, gdyż kontrakt Drągowskiego kończy się dopiero w czerwca 2023 roku.

Grzmią po upadku Superligi: Tak UEFA przekupiła kluby. "Jeden arcywróg"

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Polak stałby się jednym z najdroższych piłkarzy w historii Atalanty. Aktualny rekord transferowy klubu to zakup Luisa Muriela z Sevilli, za którego zapłacono 20 milionów euro. Kolejni najdrożsi zawodnicy to: Mario Pasalić (15 milionów euro z Chlesea) oraz Aleksiej Mirańczuk (14,5 milion euro z Lokomotiwu Moskwa).

Drągowski może trafić do Atalanty. Z kim Polak musiałby rywalizować?

W tym sezonie w klubie w Bergamo broniło dwóch bramkarzy, Pierluigi Gollini (25 meczów) oraz Marco Sportielo (19 meczów). Drugiego z nich Drągowski zna ze wspólnych występów w Fiorentinie. W obecnych rozgrywkach więcej zarzutów jest właśnie do formy Sportielo. Jednym z poważniejszych błędów było fatalne wybicie piłki w meczu z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów, co finalnie skutkowało utratą stratą bramki w pierwszych minutach meczu.

Drągowski zagrał w tym sezonie 32 meczach, w których puścił 51 bramek. Polak zachował czyste konto w sześciu spotkaniach.

Zbigniew Boniek podsumował upadek Superligi. Wystarczyło jedno zdanie