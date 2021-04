Rozłam w Serie A! Pilne spotkanie władz klubów. Prezesi wściekli. "Judasz!"

W nocy z niedzieli na poniedziałek oficjalnie potwierdzono plan stworzenia Superligi, a dzień później poznaliśmy szczegóły planu. - Sytuacja futbolu jest bardzo zła. Od początku pandemii, Real stracił 400 milionów euro. Wszystkie ligi zrzeszone w ECA? Pięć miliardów euro. Jako najważniejsze kluby z Hiszpanii, Anglii czy Włoch musieliśmy znaleźć rozwiązanie. I uznaliśmy, że skoro zostaliśmy pozbawieni pieniędzy ze źródeł innych niż prawa telewizyjne, najlepszym sposobem na poprawienie sytuacji będzie sprawienie, by mecze były atrakcyjniejsze. Tworząc Superligę, która będzie miała grać w środku tygodnia, zastępując Ligę Mistrzów, zatrzymamy spadek dochodów. Pracowaliśmy długo i ciężko, od ponad dwóch lat, a pandemia kazała nam przyspieszyć - w studiu hiszpańskiej telewizji MEGA mówił Florentino Perez, prezes Realu i Superligi.

Zupełnie inną optykę ma Aleksander Ceferin, prezydent UEFA, który czuje się zdradzony przez Andreę Agnellego, prezesa Juventusu i wielkiego orędownika Superligi. – Andrea zadzwonił do mnie w sobotę, by powiedzieć, że wspiera reformy Ligi Mistrzów. Potem powiedział, że pogadamy za godzinę. Wyłączył telefon i więcej nie rozmawialiśmy – ujawnił Ceferin, dodając: – Andrea jest dla mnie największym rozczarowaniem. Nigdy nie spotkałem człowieka, który kłamałby tak często i z taką wytrwałością jak on. To nieprawdopodobne. Nie wiedziałem, że mamy tak blisko siebie tyle węży próbujących kąsać. Teraz już wiem - żalił się Ceferin.

Jeszcze w poniedziałek zwołano pilne spotkanie władz wszystkich klubów występujących w Serie A. - Judasz! - miał krzyczeć Urbano Cairo, prezes Torino, w kierunku Agnellego. Podkreślał jednocześnie, że Agnelli dopuścił się zdrady włoskiego futbolu, a jego działania są haniebne. Cairo nie był osamotniony w swoich emocjach, bowiem władze zarówno Juventusu, Interu Mediolan, jak i Milanu, mieli usłyszeć wiele ostrych słów pod swoich adresem. Co więcej, większość klubów jest zdecydowana na usunięcie tych trzech zespołów z rozgrywek krajowych.

Wtorkowa "La Gazzetta dello Sport" już przedstawiła nawet scenariusze spadków i awansów, na wypadek usunięcia trzech zespołów. Jak informują dziennikarze, żadna z drużyn nie spadłaby z Serie A, a trzy najlepsze zespoły Serie B uzyskałyby awans, aby ponownie w Serie A znalazło się 20 drużyn.

Jeszcze więcej emocji wzbudziła kwestia różnicy finansów między Juventusem, Milan i Interem, a resztą ligi. Gdyby te trzy drużyny pozostały w Serie A, grając jednocześnie w Superlidze, odjechałyby jeszcze bardziej pozostałym zespołom, wykluczając je z walki o mistrzostwo Włoch. Jak donosi "La Repubblica", Agnelli miał stwierdzić, że "tak jest od 80 lat", co dodatkowo wzburzyło pozostałych prezesów.