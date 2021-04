Pierwsza taka porażka Juventusu od 20 lat! Mistrz Włoch drży

Aż do 86. minuty kibice Atalanty Bergamo musieli czekać na pierwszy celny strzał ich drużyny w meczu z Juventusem. To wtedy do rzutu wolnego podszedł Rusłan Malinowski, a jego uderzenie z dystansu w świetnym stylu odbił Wojciech Szczęsny. Chociaż ukraiński zawodnik Atalanty uderzył mocno, w prawy górny róg, to bramkarz reprezentacji Polski popisał się fenomenalną interwencją.

Kilkadziesiąt sekund później Atalanta prowadziła już jednak 1:0. Po interwencji Szczęsnego gospodarze krótko rozegrali rzut rożny. Piłka trafiła do Josipa Ilicicia, który zagrał do Malinowskiego. Ukrainiec zdecydował się na strzał, a piłka po odbiciu się od Alexa Sandro kompletnie zmyliła Szczęsnego i zdecydowała o zwycięstwie Atalanty - to pierwsze zwycięstwo tego klubu z Juventusem w Serie A od... 20 lat!

Kolejna porażka Juventusu

Porażka w Bergamo sprawiła, że piłkarze Andrei Pirlo spadli z 3. na 4. miejsce w tabeli. Juventus ma 62 punkty i traci dwa punkty do Atalanty. Wciąż aktualni mistrzowie Włoch tracą też cztery punkty do drugiego Milanu i aż 12 punktów do prowadzącego Interu, który w niedzielę wieczorem zagra na wyjeździe z Napoli.

Ten mecz będzie też istotny dla Juventusu. Jeśli Napoli pokona lidera Serie A, to zrówna się punktami z zespołem Pirlo. Mistrzowie Włoch muszą drżeć o miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, bo tylko cztery punkty traci do nich Lazio. Rzymianie mają jednak o jeden mecz rozegrany mniej.

Kolejny mecz Juventus zagra już w środę, gdy o 20:45 podejmie Parmę. Atalanta dzień później zagra na wyjeździe z Romą.