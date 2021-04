Cristiano Ronaldo musi zostać w Juventusie. "Nikt go nie chce"

Przygoda Cristiano Ronaldo w Juventusie jest dla niego na razie dużym rozczarowaniem. Wiele wskazuje na to, że jego zespół po raz pierwszy od 2011 roku straci mistrzostwo Włoch na rzecz Interu Mediolan. Natomiast w Lidze Mistrzów Juventus nie przebrnął ćwierćfinału odkąd Ronaldo jest w klubie, a w tym sezonie odpadł już po 1/8 i pojedynku z FC Porto. To wszystko, a także zachowanie Portugalczyka po ostatnim meczu z Genoą (3:1), po którym wyraził niezadowolenie z tego, że nie strzelił bramki ani nie dostawał piłek, podsyciło spekulacje o jego rychłym odejściu z klubu.

Cristiano Ronaldo zostanie w Juventusie? Jest kilka powodów

Włoski "TuttoSport" donosi jednak, że nie dojdzie do tego tak szybko. Powodów ku temu jest kilka. Przede wszystkim okazuje się, że nie ma chętnych na zatrudnienie Ronaldo. Już po dwumeczu z Porto agent piłkarza, Jorge Mendes, wybadał rynek szukając nowego klubu dla gwiazdy, ale w dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem kluby nie chcą płacić Portugalczykowi ogromnej pensji wynoszącej około 30 milionów euro za sezon.

"TuttoSport" przedstawia też inne argumenty za pozostaniem Ronaldo w Juventusie. Włoscy dziennikarze zaznaczają, żeby nie nadinterpretować zachowań Portugalczyka podobnych do tych po meczu z Genoą. Po końcowym gwizdku Ronaldo rzucił koszulkę na ziemię, choć "La Gazzetta dello Sport" utrzymywała, że zrobił to tylko po to, aby trykot mógł zabrać chłopiec od podawania piłek. Jednak po zejściu z boiska gwiazdor miał dawać upust złym emocjom, m.in. uderzając pięścią w ścianę. "TuttoSport" przypomina, że takie zachowania Ronaldo nie są czymś nowym, a on sam jest bardzo niecierpliwy, kiedy coś nie idzie po jego myśli.

Ponadto, włoscy dziennikarze zwracają uwagę na to, że Ronaldo i jego rodzina dobrze czują się w Turynie, a piłkarz ma mieć dobre stosunki z prezydentem klubu Andreą Agnellim. "TuttoSport" przytacza też wypowiedź Pepe, czyli kolegi Ronaldo z reprezentacji. – Myślę, że zostanie na następny rok w Turynie – powiedział obrońca FC Porto.

Kontrakt Ronaldo z Juventusem obowiązuje do czerwca 2022 roku. Jeżeli Juventus nadal będzie miał problemy ze zdobywaniem najważniejszych trofeów, o które chce walczyć piłkarz, to Cristiano może nie przedłużyć kontraktu i związać się z nowym klubem.