Poruszający wywiad z Gianlucą Scamaccą. "Myślałem o tym, co będziemy dzisiaj jeść"

Scamacca określany jest we włoskich mediach jako "zły chłopiec" ze względu na imponujące warunki fizyczne i liczne tatuaże, które pokrywają jego ciało. Ale włoski piłkarz poza boiskiem jest zupełnie inną osobą, pokornym chłopakiem pełnym marzeń, którego historia może skłaniać do refleksji.

Scamacca w rozmowie z dodatkiem "Sportweek" do "LGdS" zdradził, że ludzie często patrzyli na jego wygląd i na tej podstawie oceniali go. - Mówią, że jestem szalony, ponieważ jestem cała wytatuowany. Że jestem arogancki, ponieważ w wieku 16 lat zostawiłem Romę, aby grać w Holandii w PSV. Ktoś nawet nazwał mnie złym facetem, ponieważ zmieniam się na boisku: gram o zwycięstwo i jestem gotów zrobić wszystko, aby odnieść wygraną - przyznał włoski napastnik.

W kolejnej części rozmowy Scamacca odniósł się do trudnych czasów swojego dzieciństwa, gdy dorastał na przedmieściach Rzymu w biedzie. - Mój tata pracował jako kierowca lawety, a mama była fryzjerką, ale potem zwolnili ją i zajmowała się domem. Otrzymaliśmy mieszkanie socjalne, które nam zabrano, gdy zacząłem zarabiać pieniądze podczas gry w piłkę. Zdaje sobie sprawę z tego, że inni ludzie potrzebowali go wtedy bardziej. W domu czasami nie mieliśmy wody albo prądu. Chodząc do szkoły, myślałem o tym, co będziemy dzisiaj jeść. Byłem leniwym uczniem, a najbardziej odpowiadały mi dwa przedmioty - WF i historię, ponieważ zawsze interesowałem się, tym co wydarzyło się w przeszłości - opowiadał dalej Scamacca.

Włoski napastnik poruszył też wątek dot. porównania go do Zlatana Ibrahimovicia, gracza AC Milan. - Myślę, że dla młodego zawodnika najlepszą rzeczą jest grać jak najwięcej, kradnąc sekrety swoim kolegom z drużyny z większym doświadczeniem. Ale oczywiście, jeśli następnie trafisz do drużyny, w której jesteś zastępcą mistrza, który ma 39 lat i nie może zagrać wszystkich spotkań, to mi to wcale nie przeszkadza. Dla mnie jest to bodźcem. Gram w Serie A i widzę tylko dobre rzeczy. Pojawia się wiele plotek na temat mojej przyszłości? Marzę, tak samo jak wielu innych dzieci, aby tam zagrać - podkreślił Scamacca, sugerując, że w przyszłości chciałby występować w Milanie.

- Kiedy pojechałem do Holandii i robiłem zagrania piętkami, to dostawałem pytania, czy chcę być jak Ibrahimović. [...] Wiele razy obejrzałem nagrania z trikami Zlatana i tak sobie myślę: on jest do mnie podobny! - zakończył włoski napastnik.

Scamacca w obecnym sezonie doskonale radzi sobie w klubie prowadzonym przez Davide Ballardiniego. W 24 meczach we wszystkich rozgrywkach ma na koncie już dziewięć bramek i dwie asysty. Środkowy napastnik jest również młodzieżowym reprezentantem Włoch.

W niedzielę 18 kwietnia Genoa przyjedzie na San Siro i zmierzy się z Milanem w Serie A.