Problemy Piotra Zielińskiego przed hitem Serie A! Trwa walka z czasem

Napoli walczy o zajęcie miejsca premiowanego awansem do Ligi Mistrzów. Obecnie podopieczni Gennaro Gattuso zajmują piąte miejsce i mają stratę dwóch punktów do czwartej Atalanty, oraz zaledwie cztery punkty mniej od drugiego Milanu. W tej kolejce Napoli czeka jednak trudne zadanie. Zagrają oni u siebie z Interem Mediolan, który pewnie zmierza po pierwsze od 2010 roku mistrzostwo Włoch.

REKLAMA

Zobacz wideo Asysta Piotra Zielińskiego w meczu z Sampdorią [ELEVEN SPORTS]

Włoskie media informują, że problemy zdrowotne przed tym meczem ma Piotr Zieliński. Włosi donoszą, że Polak w tygodniu miał niewielkie problemy zdrowotne, a jego występ w meczu z Interem jest niepewny. "TuttoSport" ujawnił, że w piątek Zieliński uczestniczył w treningu z drużyną, ale nie wykonał do końca wszystkich ćwiczeń. Włoscy dziennikarze uważają, że jest to spowodowane obawą o odnowienie się kontuzji. Jednocześnie jednak dziennik przewiduje, że jeżeli Zielińskiemu się nie pogorszy, to znajdzie się on w kadrze zespołu i wyjdzie w pierwszym składzie.

Vital Heynen komentuje zwolnienie z Perugii. "Byłem zaskoczony, że wciąż jestem trenerem"

Piotr Zieliński rozgrywa sezon życia. Jest chwalony przez media

W tym sezonie Piotr Zieliński znakomicie spisuje się w Napoli. W 28 spotkaniach Serie A zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst. Natomiast we wszystkich rozgrywkach strzelił już osiem bramek i ma dziewięć asyst. Włoskie media chwalą Polaka. Portal "spazionapoli.it" pisze, że Zieliński przestał być talentem, a stał się liderem zespołu. – Jest jak złota strzała na łuku, wyciągnięta przez Gattuso – piszą dziennikarze.

Portal przytacza również artykuły "Corriere dello Sport" i "La Gazzetta dello Sport". W "Corierre" można przeczytać, że Zieliński jest już blisko tego, aby osiągnąć "double-double", czyli dwucyfrową liczbę goli i asyst. Natomiast "La Gazzetta" wskazuje na to, że Zieliński "eksplodował", odkąd gra na "dziesiątce", za plecami napastnika. Według dziennikarzy Zieliński jest nie na sprzedaż, nawet przy bardzo dobrej ofercie.

Skandaliczna wypowiedź trenera. "Jeśli postawisz Hitlera, Napoleona i sędziego..." [WIDEO]